臉書市值蒸發2.5兆！　爆料者只用「手機」就擊潰祖克柏

▲臉書近期陷入道德風暴。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者黃品臻／綜合報導

臉書的吹哨者事件在近一個月以來鬧得沸沸揚揚，前員工霍根（Frances Haugen）提出千頁內部機密資料指控，臉書將公司利益置於公眾利益之上，無視假訊息流竄、透過演算法加劇網路兩極分化，引起市場與監管機構的關注，近日有外媒揭露霍根取得內部資料的方法，竟是用一支「手機」就擊垮科技巨擘。

據《鳳凰科技》報導，霍根在今年初從臉書離職，並帶走了數千頁提及臉書演算法瑕疵與問題的機密檔案，正是這些文件曝光了在今年1月初美國國會發生暴動時，臉書是如何助長用戶的憤怒情緒。

近一個月來，霍根因揭發臉書秘辛多次登上媒體頭條、出席國會作證、接受CBS電視節目《60分鐘》（60 Minutes）的專訪，已經引發了一連串的風暴，臉書股價也因此累計重挫近10%，市值蒸發約900億（約新台幣2.5兆元）美元。

報導指出，霍根在新冠疫情居家辦公期間，瀏覽臉書內部機密文件，並用手機拍下作為證據，而根據霍根的法務團隊說法，她拿走的大部分機密檔案其他臉書員工也看得到，但在吹哨者事件發生後，臉書已經開始限制瀏覽機密文件。

▲臉書吹哨人霍根（Frances Haugen）利用手機拍下內部機密檔案作為證據。（圖／達志影像／美聯社）

一名臉書前員工透露，祖克柏（Mark Zuckerberg）決定信任員工，讓員工知道公司機密，並提供一種雙向協議讓員工能在每週的全公司問答會議上發表意見，但對於背叛信任的員工也會有嚴厲的處罰，祖克柏也曾表示，「現實情況就是，我們擁有一個開放的（公司）文化」。

目前霍根已向美國證券交易委員會（SEC）提交了舉報人投訴，根據《多德-弗蘭克法案》（Dodd-Frank Act），一旦SEC採取民事強制行動，霍根可以獲得臉書被迫繳納罰款的10%至30%。