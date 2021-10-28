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新加坡單日確診飄破5000例　異常激增原因調查中

▲▼新加坡進行大規模疫苗接種。（圖／達志影像／美聯社）

▲新加坡今天新增5324人確診。（圖／達志影像／美聯社）

文／中央社記者侯姿瑩新加坡27日專電

新加坡今天新增5324人確診COVID-19，再度刷新單日新增確診紀錄，衛生部表示，正在調查短時間內病例異常激增的情況；目前整體加護病房使用率為79.8%，當局正準備更多床位。

新加坡衛生部深夜發布新聞稿表示，截至今天中午為止，新增5324人確診感染COVID-19（2019冠狀病毒疾病），其中社區病例高達4651起，另有661起移工宿舍案例、12起境外移入。星國連續多天單日確診都維持在2000多至3000多例之間，這是首度突破5000例。

衛生部指出，今天通報案例數「異常的高」，主要因為一些檢測實驗室在昨天下午幾個小時內發現許多結果為陽性的病例。衛生部正在調查短時間內病例數異常激增的情況，也會密切觀察未來幾天的趨勢。

新加坡目前累計18萬4419人確診；另外，今天新增10起死亡案例，累計349人病故。

在住院人數方面，衛生部表示，目前有1777名確診患者住院，308人需要輸氧治療，142人收治於加護病房。目前整體加護病房使用率為79.8%，衛生部正在準備更多加護病房床位。

衛生部指出，過去28天內確診的9萬203人中，98.7%的確診病例都是無症狀或輕症。

新加坡疫苗覆蓋率已超過8成，但8月逐步鬆綁防疫措施後，本土病例不斷攀升，迫使星國政府9月底再次加強防疫措施，包括限縮社交聚會最多2人、餐廳內用最多2人一組、居家辦公為既定模式等。

由於近期單日確診人數仍高達3000多人，原定實施一個月的加強防疫措施也延長一個月至11月21日，爭取時間擴增醫療量能、為民眾施打COVID-19疫苗及追加劑等，以防醫療體系不堪負荷。

新加坡人口約545萬，據衛生部統計，截至26日，星國84%人口已完整接種2劑疫苗，85%至少接種一劑。14%人口已接種追加劑。

 

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