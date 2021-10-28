世界首富馬斯克家產高破天荒！外媒「1句話」形容　根本天文數字

▲特斯拉創辦人馬斯克身價暴增穩坐世界首富。（圖／達志影像／美聯社）



記者崔子柔／綜合報導

特斯拉（Tesla）今年第三季繳出漂亮財報後，股價在當地時間25日大漲12.66%，正式進入兆美元俱樂部，執行長馬斯克的身價也在一夕間暴增，包括CNN等外媒皆以馬斯克一人就「比石油巨頭埃克森美孚還值錢」為標題報導，可見其家產簡直天文數字。

根據彭博億萬富豪指數，截至周二馬斯克個人擁有高達2890億美元（約7.99兆元台幣）的淨資產，超越美國最大石油公司埃克森美孚（XOM）2720億美元的市值，同時也超過微軟創辦人比爾蓋茲（Bill Gates）、臉書執行長祖克柏（Mark Zuckerberg）2位億萬富豪的資產相加總和。

報導指出，馬斯克的身價飆升主要是因為2件事，首先是汽車租賃商赫茲（Herts）向特斯拉下訂10萬輛電動車，而摩根士丹利（Morgan Stanley）分析師喬納斯（Adam Jonas）日前將特斯拉每股目標提高至1200美元，一天的巨額收益讓特斯拉市值站上1兆美元大關。

華爾街對電動汽車未來發展的期望，推動特斯拉市值超過全球11家最大汽車製造商的總和，相比之下，特斯拉的市值比第二大汽車製造商豐田高出3倍多，後者市值約為2800億美元。