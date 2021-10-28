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出社會後好難交新朋友　釣出一堆過來人懊悔：學生時應該多認識人

▲女性,聚會,化妝,追劇。（圖／pexels）

▲出社會後「好難交新朋友」，釣出眾多過來人嘆「在學時應該要認真交朋友」。（圖／翻攝自pexels）

網搜小組／趙蔡州報導

一名網友在批踢踢表示，她自從大學畢業並開始工作後，原本認識的好友逐漸結婚，有自己的家庭不能經常約出來，甚至住在不同的縣市，讓她平時連一起逛街吃飯的朋友都沒有，讓她不禁想問「大家出社會後，都怎麼教新朋友的」，貼文一出引發網友熱議。

原PO在批踢踢說，她身邊相處比較好的朋友多數都已經結婚或生小孩了，因此平常也比難約出來，有一些人甚至住在不同縣市，再加上跟男友也是遠距離戀愛，就想多認識一些同性好友，下班或假日可以一起約吃飯逛街的朋友，「大家出社會後，都怎麼教新朋友的」、「單純交友好難啊」。

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貼文一出引發網友熱議，有人建議，「這問題我剛出社會也問過，我後來試過很多交友方式，像是參加批踢踢一些交友版加群組」、「工作同事或當志工，運動也可以，方式很多啊」、「用興趣佛系交友，對你有興趣的人自己會來」。也有人說「自己吃飯逛街就好啦」、「至少你還有男友阿，我什麼都沒有」

也有許多有同樣經歷的網友感嘆，「同感，出社會後才覺得，在學時應該要認真交朋友」、「超認同，好想交新朋友」、「同事也很難跟我出去吃吃喝喝當玩伴，很多都已經結婚」、「出社會後，真的不好認識新朋友，除了公司外」、「光是找到談得來，相同興趣，能持續聯絡的朋友就有困難了」。

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