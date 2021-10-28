全台最大古蹟光雕秀在新竹　10／31最後倒數別錯過！

▲全台最大古蹟光雕秀在新竹！「新竹光臨藝術節」壓軸光雕展演只到10/31，民眾可別錯過了。（採訪撰稿／記者陳珊珊；攝影剪輯／記者謝盛帆）

記者陳珊珊／採訪報導

精彩光雕秀在建築物上登場，結合光、影與音樂，大小朋友看得目不轉睛，更吸引許多攝影愛好者搶拍。「新竹光臨藝術節」10/22-10/31每天晚上6點到10點，在市區9個古蹟與建築上演精彩光雕秀，像是從新竹火車站出來就能看到日本知名光影團隊帶來的「光之旅行」，再往前走，菸酒專賣局搖身一變「時光膠囊」。

▲新竹火車站有日本知名光影團隊的作品「光之旅行」。（圖／新竹市政府提供；以下同）

▲菸酒專賣局光雕秀「時光膠囊」十分吸睛。

絢麗光影變幻，配上電子音樂，讓民眾驚喜連連，絕美作品也呈現了建築背後的歷史意義。影像博物館作品「光影風城」與在地手繪電影海報畫師合作，帶來台灣的電影文化歷程；新竹第一信用合作社「馬尼．班克」呼應合作社互助合作的精神，由10組動畫團隊接力創作，變身為老虎壩子機和彈珠台，帶領觀眾重溫90年代。

▲影像博物館作品「光影風城」，呈現台灣的電影文化歷程。

▲新竹第一信用合作社「馬尼．班克」由10組動畫團隊接力創作。

而俗稱北大教堂的聖母聖心主教座堂，作品「拂曉之翼」採用3D打造史詩般電影特效，故事訴說教堂當年面臨戰火後扎根新竹重生歷程，也呼應了台灣人對抗疫情、重新找回生活的努力。每件作品都有不同的故事，讓民眾大飽眼福！

▲北大教堂作品「拂曉之翼」採用3D打造史詩般電影特效。

▲精彩光雕秀讓民眾驚喜連連，拿起手機拍照錄影。

新竹市長林智堅說：「我們這一次是原來的2021台灣燈會轉型成光臨藝術節，是疫情過後最大、最美、最國際的一個城市型燈會，透過藝術家的創作，以科技光影與9座建築對話，訴說這城市的故事，誠摯邀請大家一起來欣賞精彩光雕秀，帶著振興五倍券來新竹吃喝玩樂」。

▲在香山海岸「海有來過」展區有全台首創「需要看潮汐表」的展覽，欣賞藝術裝置外還能飽覽濕地美景。

不只有國際級光雕秀，週末在新竹舊城區還有街頭藝人輪番上陣，以及百家攤位的光臨市集，另外在香山海岸也有藝術展區，民眾欣賞藝術裝置的同時，也能飽覽濕地美景，體驗從早到晚不同的美。「新竹光臨藝術節」讓古蹟建築成為城市畫布，用最耀眼的方式向民眾訴說它們的故事，壓軸光雕展演只到10/31，有興趣的民眾可別錯過了！

▲「新竹光臨藝術節」壓軸光雕展演只到10/31，有興趣的民眾別錯過了。

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