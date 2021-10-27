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「96%保護力」Novavax疫苗還沒出局！　尋求英國緊急授權

▲▼Novavax疫苗。（圖／路透）

▲Novavax疫苗尋求英國緊急授權。（圖／路透）

記者林彥臣／綜合報導

美國生技公司諾瓦瓦克斯（Novavax）研發的新冠疫苗效力，對原始病毒株效力可達96%、總體保護力可達90%，但是因為量產能力等種種問題，至今尚未取得美國EUA，實際大規模施打的國家也很少，但是27日諾瓦瓦克斯表示，已經向英國政府提出授權申請。

根據《路透社》報導，一項在英國的1.5萬人後期試驗數據表明， 諾瓦瓦克斯 的NVX-CoV2373對原始病毒株可達96.4%，在美國和墨西哥進行的3萬人數據表明， NVX-CoV2373對中重度的保護力達100%，整體保護力達90.4%。

儘管英國迄今完整接種率為76.1%，但是近期病例還是呈現上升趨勢，英國首相強生表示，政府將依靠疫苗來度過艱難的冬天，而不是依靠封鎖。

諾瓦瓦克斯在 8 月份將其在美國的申請授權進度，從第三季度推遲到今年第四季度，稱其疫苗的分發將首先優先分配給低收入國家，這些國家對首劑疫苗接種的需求，仍未得到滿足。

諾瓦瓦克斯說，現在預計將在年底前提交完整的申請，尋求美國的授權。

▲▼諾瓦瓦克斯（Novavax）疫苗。（圖／達志影像／美聯社）

▲除了英國之外，Novavax還積極尋求更多國家以及WHO的授權認證。（圖／達志影像／美聯社）

今年9月諾瓦瓦克斯與合作夥伴印度血清研究所，已經向世界衛生組（WHO）申請緊急授權。目前在印度、印尼、菲律賓取得注射許可。

諾瓦瓦克斯表示，預計將很快完成在歐洲、加拿大、澳大利亞、紐西蘭等市場以及向 WHO 提交的額外監管文件。

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