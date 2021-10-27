　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

吳釗燮出訪捷克：台灣一直加強「防衛能力」　軟弱只會招致侵略

▲▼外交部長吳釗燮出訪歐洲，與捷克參議院議長韋德齊（Milos Vystrcil）合照。（圖／路透）

▲外交部長吳釗燮出訪歐洲，與捷克參議院議長韋德齊（Milos Vystrcil）合照。（圖／路透）

記者林彥臣／綜合報導

外交部長吳釗燮出訪歐洲，結束第一站的斯洛伐克之後，再前往第二站的捷克，與參議院議長韋德齊（Milos Vystrcil）會面，並且發表演說。《路透社》也報導吳釗燮在捷克的談話提到，台灣一直加強防衛能力與決心，因為軟弱只會招致侵略。

根據《路透社》報導，中國從未嘗試放棄以武力確保讓台灣加入統一，吳釗燮對此指出，「有幾件事，我們一直在做，並且正在一次又一次地嘗試，首先是一直加強防衛的能力，因為我們認為，軟弱只會招致侵略，因此我們希望有能力與決心保衛自己」。

▲▼外交部長吳釗燮出訪歐洲，與捷克參議院議長韋德齊（Milos Vystrcil）合照。（圖／路透）

▲吳釗燮強調，持續強化防衛與增加台灣的國際友人，是最重要的兩件事。（圖／路透）

吳釗燮接著說，「第二件事情，是希望在國際之間增加朋友，讓台灣不孤單」。北京的立場認為，台灣是中國的一部分，無權被承認為是一個國家，全世界只有15個國家承認台灣，其中多數都是很小的國家。

吳釗燮表示，儘管台灣的國防部不尋求與北京進行任何「軍備競賽」，但是台灣也不會屈服於壓力之下。

吳釗燮說，「但面對中國共產黨對我們國家安全的威脅，我們將盡最大努力捍衛我們國家的主權，絕不屈服於脅迫」

▲▼外交部長吳釗燮出訪歐洲，與捷克參議院議長韋德齊（Milos Vystrcil）合照。（圖／路透）

▲吳釗燮應韋德齊的邀請，接受捷克人的致敬。（圖／路透）

吳釗燮此行應韋德齊的邀請，抵達捷克首都布拉格進行訪問，致敬台灣在新冠肺炎大流行期間，給予捷克人提供的幫助，同時北約和歐盟正進一步開放與台北當局的合作。

►按這訂閱Podcast《小編沒收工》每天給你熱門話題10分鐘

►一條褲子讓妳「瞬間瘦」

ET快訊
女山友雙膝痛硬爬北大武山！消防員花6小時揹下山累慘
她嘴飄「腐爛酸臭味」！醫檢查驚：末期了　
陳宗彥問「大陸是哪國」國台辦氣炸！陳時中冷回2句
「肉體教學」皇帝房中術　古代女官服務完3種下場曝光
張淑晶誣告80人求無罪　哥打臉：把老爸五倍券還來
艾莉絲帶3歲兒飛法國免隔離！親曝離台原因

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

吳釗燮出訪捷克：台灣一直加強「防衛能力」　軟弱只會招致侵略

辣媽扮15歲少女遭意淫　Discovery+出影集力挺抓狼

晶片荒得到緩解？　10月份交貨時間縮短

拜登脫口「有保衛台灣的承諾」　美媒：戰略考量的真實想法

扯！新婚1個月嫩妻「賣給大叔」　17歲屁孩撈6.7萬用來買手機

德州公寓找到男童白骨…疑遭母男友打死！　3孩伴屍1年靠鄰接濟過活

女婿持刀衝進丈人家　一口氣砍死2人後自盡　阿嬤嚇壞目睹過程

印度神童最新預言曝！年底前「2件事」衝擊全球　這4國最危險

85%貴金屬含量比地球還多　近距離小行星成太空採礦佳選

人妻遭水果刀殘殺成懸案！兇手20年後再涉案　DNA成關鍵鐵證

遇視障者「高舉白手杖」站路邊 她解釋：需要協助請大家幫忙！

王思佳踢翻「孕婦禁忌」謠言：放過我！　吃冰.海鮮都沒事..無奈喊「想吃啞巴藥」

冥王林春雄性侵少女焚屍逃死刑 監獄如廁時突然倒下...送醫不治

遊走黃標邊緣的日裸體喜劇演員　胸前吸通馬桶器點仙女棒網超愛

吉度暴躁！飼主向愛犬表白獻吻 牠「超吉生氣」狂吠怒咬笑翻網

D社出手了！控前女友慣性說謊　金宣虎多次抓包「她偷偷見男人」

開車開一半...突然全身無力冒冷汗　派出所求救！警火速開車鳴笛送醫

大量龍虎石斑魚遭倒入梧棲漁港！　放生恐危及海洋生態...網罵：無知

能打金鍾國2拳就好...梁世燦慶：我輸了！　全昭旻被甩巴掌「笑著接受」片段引熱議

貪玩汪吃零食「怕暴衝咬到爸爸」　小口輕輕咬...網讚：養到天使狗

吳釗燮出訪捷克：台灣一直加強「防衛能力」　軟弱只會招致侵略

辣媽扮15歲少女遭意淫　Discovery+出影集力挺抓狼

晶片荒得到緩解？　10月份交貨時間縮短

拜登脫口「有保衛台灣的承諾」　美媒：戰略考量的真實想法

扯！新婚1個月嫩妻「賣給大叔」　17歲屁孩撈6.7萬用來買手機

德州公寓找到男童白骨…疑遭母男友打死！　3孩伴屍1年靠鄰接濟過活

女婿持刀衝進丈人家　一口氣砍死2人後自盡　阿嬤嚇壞目睹過程

印度神童最新預言曝！年底前「2件事」衝擊全球　這4國最危險

85%貴金屬含量比地球還多　近距離小行星成太空採礦佳選

人妻遭水果刀殘殺成懸案！兇手20年後再涉案　DNA成關鍵鐵證

陳重羽滿壘代打敲安、陳傑憲代打打點　統一6局4比2兄弟

北大武山背「硬爬女登山客」6小時下山　莊主嘆：無言的山難

39歲富豪撒上億包養「7仙女主播」　後宮名單外流網虧：多金又多精

林昶佐哭了！陳柏惟1句話讓他心酸　黃捷附和轟罷免方：太沒格了

民進黨公投說明會「首站中央大學」　陳學聖：政治入校園

女登山客「隱瞞雙膝痛」硬爬北大武山！消防員花6小時揹下山累慘

吳釗燮出訪捷克：台灣一直加強「防衛能力」　軟弱只會招致侵略

SM娛樂不授權音樂！　網易氣炸放話舉報…陸網酸：不想賣你不行？

高國麟適時二壘打！林益全連兩天開轟　悍將5比0領先味全

BMW「2新車即將上市」　原廠：M240i Coupe有後驅版、不會出M4 GC

18歲男地鐵持刀挾持正妹　 特警「槍藏胯下」一槍擊斃

國際熱門新聞

印度神童曝年底前「2件事」衝擊全球

瞞父母辭工作「假裝上班」　創立市值13億公司

全家吃媽媽煮的咖哩　中毒2死3命危

台海戰爭推演結果　CNN：中國1招美國就麻煩了

她打完莫德納陳屍接種站廁所！　隔天才被發現

媽媽午睡　醒來9歲兒吊死鞦韆上

81歲爺孫戀「愛到死」鮮肉尪爽領遺產交男友

真子婚後還是「平民貴族」！買菜全由宮內廳代勞

中國禁台灣水果　世貿組織證實：納議程處理

嫁26歲鮮肉！她臉蛋白皙光滑驚呆網

辣模萬聖節變裝「首次性高潮」　從此愛上自己

美國國務卿布林肯呼籲：挺台灣「參與聯合國」

北海道路邊寫「有屎」　在地人籲快跑

終點衝刺她突闖入賽道！　自行車手撞飛重傷

更多熱門

相關新聞

PTT挺吳釗燮歐洲拚外交　轟國民黨：像秦檜

PTT挺吳釗燮歐洲拚外交　轟國民黨：像秦檜

外交部長吳釗燮正在訪問斯洛伐克、捷克等國，請假缺席立法院外交及國防委員會，國民黨立委陳以信，遭到國民黨立委陳以信批評，只要一天不出席，就杯葛外交預算。PTT鄉民對此怒轟國民黨的作為，就像主降派的秦檜一樣。

國、共齊聲不滿外長訪歐　他：吳釗燮如岳飛被召回

國、共齊聲不滿外長訪歐　他：吳釗燮如岳飛被召回

陳以信「吳釗燮缺席委員會就杯葛」　涉外人士：像岳飛12道金牌

陳以信「吳釗燮缺席委員會就杯葛」　涉外人士：像岳飛12道金牌

陳以信揚言杯葛外交部預算　趙天麟要求收回

陳以信揚言杯葛外交部預算　趙天麟要求收回

吳釗燮訪捷克、斯洛伐克 陸外交部：挾洋自重搞台獨死路一條

吳釗燮訪捷克、斯洛伐克 陸外交部：挾洋自重搞台獨死路一條

關鍵字：

吳釗燮捷克韋德齊

讀者迴響

熱門新聞

快訊／農遊券第3波獎號出爐

八點檔女星切了孩子爸　與已婚國標舞師泡湯2.5小時

連千毅正式決裂澎恰恰！

小嫻深夜宣布「沒辦法擺攤了」！

身分證末2碼中這些號碼住飯店500元

「藝FUN券」第3週抽籤結果出爐！

888元農遊券今第3抽有22萬份！

連三週中獎！「這組末碼」入袋1988元神翻

可米小子隊長「罕提2離世成員」

「2組末碼」抽到國旅、動滋券　1500元入袋

KTV包廂罐裝綠茶有啤酒泡泡　8男女辯慘了

為愛吃事後藥　地震發生「男友1舉動」讓她看清

醬料龍頭富二代偷吃女副總　鹹濕對話全被錄

詭異消失疑遭弟分屍？　胞姊問卦神明：「已經不見了」

26歲台大男月領10萬「想交女友」！她見1條件秒冷

更多

最夯影音

更多
遇視障者「高舉白手杖」站路邊 她解釋：需要協助請大家幫忙！

遇視障者「高舉白手杖」站路邊 她解釋：需要協助請大家幫忙！
王思佳踢翻「孕婦禁忌」謠言：放過我！　吃冰.海鮮都沒事..無奈喊「想吃啞巴藥」

王思佳踢翻「孕婦禁忌」謠言：放過我！　吃冰.海鮮都沒事..無奈喊「想吃啞巴藥」

冥王林春雄性侵少女焚屍逃死刑 監獄如廁時突然倒下...送醫不治

冥王林春雄性侵少女焚屍逃死刑 監獄如廁時突然倒下...送醫不治

遊走黃標邊緣的日裸體喜劇演員　胸前吸通馬桶器點仙女棒網超愛

遊走黃標邊緣的日裸體喜劇演員　胸前吸通馬桶器點仙女棒網超愛

吉度暴躁！飼主向愛犬表白獻吻 牠「超吉生氣」狂吠怒咬笑翻網

吉度暴躁！飼主向愛犬表白獻吻 牠「超吉生氣」狂吠怒咬笑翻網

熱門快報

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【週年慶】毛毛商城1歲囉

【週年慶】毛毛商城1歲囉

即日起至10月底，週年慶全站滿千免運 結帳滿$1300再送寵物益生菌防蚤噴霧 立即逛！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面