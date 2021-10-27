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鄭文燦二度上東森農場力推拉拉山甜柿　王令麟加碼送開賣20分鐘火速完售

▲▼鄭文燦上東購銷售拉拉山甜柿-頒感謝狀給總裁 。（圖／記者徐文彬攝）

▲桃園市長鄭文燦二度親上東森購物《東森農場》LIVE節目，推廣拉拉山甜柿，因數量有限，一開賣才20分鐘，連同再加碼的100組，都火速搶購一空。（左起）東森購物專家怡君、桃園市政府農業局長郭承泉、桃園市長鄭文燦、東森集團總裁王令麟、東森新媒體ETtoday執行董事邱佩琳、復興區農會總幹事高理忠。（圖／記者徐文彬攝，以下同）

記者洪菱鞠／台北報導

桃園拉拉山不只有聞名全台的水蜜桃，甜柿也是當地一大特色農產，但因產地不大、產量有限，每年10月盛產季節一到，就有不少人等著搶吃，包括桃園市長鄭文燦也是讚不絕口，不僅力推「吃過日本甜柿後，發現拉拉山還是最好的」，更把當季美味的甜柿與東森購物會員分享，二度化身購物專家，與復興區農會總幹事高理忠一同聯手，透過《東森農場》LIVE節目推廣，一箱8顆、1.5公斤只賣450元，東森集團總裁王令麟力挺小農再送50%東森幣回饋，才一開賣，立刻湧入訂單瘋搶，買氣熱烈好到再加碼，限量共400組，在20分鐘內全部搶購一空。

現在正值甜柿產季，其中，來自桃園復興區拉拉山的甜杮，雖然是從日本引進次郎、富有等品種所栽種，但因當地的環境、土質、溫差非常適合其生長，沒有水土不服之外，農民採用有機農法栽培，種出來的甜柿果皮橙紅色，果肉緻密、紮實鮮脆，吃起來毫無澀味，甜度可達12～14度左右，十分香甜，口感清脆多汁，不但嚐過後令人難忘，栽種過程還要細心照料，防止猴子、小鳥等偷吃。

▲▼鄭文燦上東購銷售拉拉山甜柿-頒感謝狀給總裁 。（圖／記者徐文彬攝）

▲拉拉山出產的甜柿香甜清脆，被鄭文燦視為當地極具潛力的農產品。

農民必須終年呵護果園，栽種時還要跟動物爭搶的甜柿，被鄭文燦視為是拉拉山另一大極具潛力的農產品，是其他地方種不出來的，不過當地甜柿種植面積僅67公頃，想吃到當季鮮採還要碰運氣搶搶看，而這次特別保留部分給東森購物會員，鄭文燦再度登上《東森農場》LIVE節目開賣，主打甜柿果蒂平貼、色澤均勻、果面乾淨、果大飽滿等4大特色，清脆甜度高，再加上產地直送，吸引大批會員搶下訂，節目開播才20分鐘，原先300組火速賣光，之後再追加100組也立刻秒殺。

鄭文燦表示，「疫情期間，我曾協助推銷過有機蔬菜箱、鮮魚箱、西瓜箱，皆創下不錯銷售成績，現在疫情趨緩，復興區的甜柿也到了盛產期尾端，因東森農場是一個非常好的平台，可以讓水果更有知名度，立刻洽詢東森購物安排當推銷員協助推廣。」《東森農場》帶來的火熱買氣，也讓他直說還要再來，並挑選不同類型產品，例如拉拉山高山烏龍茶，或是最近觀音區農會推的地瓜箱，把更多桃園在地好物推薦給全台民眾，「現在消費者已經很習慣利用宅配服務，甚至有的社區還會團購，所以下一次有機會還要再來賣，善用東森購物平台，讓每個農產品都有知名度。」

▲▼鄭文燦上東購銷售拉拉山甜柿-頒感謝狀給總裁 。（圖／記者徐文彬攝）

▲鄭文燦（左）在節目中推廣甜柿，大讚拉拉山的還是最好吃。

▲▼桃園市長鄭文燦上東森農場，致贈感謝狀給東森總裁王令麟。（圖／記者徐文彬攝）

▲鄭文燦（左）特地頒發感謝狀，感謝王令麟（右）帶領東森購物團隊協助力挺在地小農。

鄭文燦也不忘透過《東森農場》推廣介紹桃園觀光，「疫情後，很推薦大家可以到台7線享受戶外旅遊，不管是從小烏來到拉拉山、東眼山，或是從大溪一路出發，沿途都有非常好的風光。另外，桃園的旅遊正在復甦中，而疫後最好的振興就是出來旅遊、購物、消費、吃飯、運動、看電影，讓台灣恢復到日常，尤其鼓勵到桃園，連續100天的桃園購物節，將每天送出電動機車、智慧手錶、iphone 13，每週抽一輛汽車，最後一週再加碼抽價值1500萬的青埔好宅。」

東森購物網和小農站在一起，感同身受疫情對地方帶來的衝擊，自去年率先加入農漁產銷售國家隊行列，助攻嘉義極光哈密瓜賣光1,600顆、臺東鳳梨釋迦秒殺3,500組、台南麻豆文旦秒殺1萬6000顆、關廟金鑽鳳梨完銷4,000組、午仔魚及龍虎斑熱賣8,000條，每檔銷售成績表現亮眼，不僅秉持東森嚴選的精神，挑選好食好物，更幫農民大拚內銷，也讓消費者次次品嚐到在地美味。

東森農場秉持嚴選品質層層把關，均從產地直送宅配到府，推出後受到廣大會員的熱烈好評，販售的各項農場品也在「熊媽媽買菜網」同步銷售，東森購物秉持「東森嚴選」的精神，未來將持續尋找臺灣各地優質產品，同時拋磚引玉，期望各界共同支持臺灣在地農業。

東森農場 熊媽媽買菜網

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