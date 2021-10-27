女婿持刀衝進丈人家　一口氣砍死2人後自盡　阿嬤嚇壞目睹過程

記者王佩翊／編譯

日本宮崎縣高千穗町26日發生一起駭人聽聞的殺人案件，45歲的男子須磨俊當晚衝進太太的娘家後，突然持刀砍向丈人與妻子的爺爺，隨後便自盡，整個過程全被妻子的奶奶目睹。警消人員接獲通報趕往現場後，隨即將3人送醫急救，然而卻因傷勢過重，3人皆不治身亡。

住在鹿兒島縣的45歲男子須磨俊26日晚間8時半左右突然持刀衝進妻子位於宮崎縣的娘家，嚇得67歲的丈人甲斐邦雄隨即撥打110報案。然而當警方趕往現場時，卻發現包含報案人在內的3名男子全身是血地倒臥在地，3人送醫仍因搶救不及身亡。

經警方調查，死者是67歲的報案人甲斐邦雄與其91歲務農的老父親甲斐義人，另外一人則是45歲的須磨俊，同時也是報案人的女婿。警方初步判定，須磨俊是在刺殺兩人後自行了結性命。

甲斐邦雄平時與父母同住，而在這場命案中幸運生還的母親則表示，「當時須磨俊突然持刀站在原地。我從他身後看到，他在刺殺兩人後，突然拿刀子往自己的腹部捅。」

警方在現場發現疑似為犯案工具的刀具，不過仍要深入調查須磨俊的犯案動機以及3人之間究竟發生了什麼樣的爭執，目前則以殺人嫌疑展開調查。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您，請給自己機會：

自殺防治諮詢安心專線：0800-788995；生命線協談專線：1995

★《宇宙人外信》：中英日韓四聲道，時事閒聊學單字★

Spotify｜KKBOX｜SoundOn｜Apple Podcast｜Google Podcast