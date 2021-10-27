晶片荒得到緩解？　10月份交貨時間縮短

▲晶片荒得到緩解，10月交貨時間縮短。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者丁玟華／綜合報導

10月晶片交貨時間創下約9個月以來最小的增幅，代表過去的缺貨情況將得到緩解，電源管理和光電晶片也在10月份更容易取得，但汽車製造商的微控制晶片，延後6周後交貨。

根據《TTNews》的報導，海納國際集團（Susquehanna Financial Group）研究，與9月份相比，10月交貨時間增加1天至21.9周左右。海納集團自2017年就開始追蹤交貨週期數據，對於部分半導體來說，已顯著縮短。

研究表明，10月份電源管理和光電晶片的交貨會更容易，但汽車製造商的微控制晶片，要延後至6周後交貨。

訂單和交貨之間的差距也開始因公司而異。根據海納集團分析師Chris Rolland的說法，隨著情況的改善，博通（Broadcom）的交貨時間已「遠低於高點」，但德州儀器、英飛凌和美光仍告知客戶，他們將等待更長的時間。

Rolland指出，雖部分晶片供應獲得緩解，但電源管理、獨立晶片、Wi-Fi 模塊、微控制器和自動網路的供應壓力，仍持續到2022年。

對於汽車製造商來說，晶片短缺的情況已經從疫情中恢復。全球諮詢公司 （AlixPartners）估計，今年全球汽車行業的銷售額將損失超過2000億美元。