人妻遭水果刀殘殺成懸案！兇手20年後再涉案　DNA成關鍵鐵證

▲嫌犯時隔20年終於被警方鎖定。（圖／推特）



記者王佩翊／編譯

日本廣島縣福山市2001年有一名35歲的家庭主婦慘遭入侵家中的兇手殘殺，她被發現時早已因失血過多死亡，然而儘管現場有發現陌生人的血痕，但卻依然淪為懸案。直到今年，一名男子因遭列為刀槍管制法管制對象，被警方要求提供DNA採樣，沒想到10月警方便發現他的DNA與當時犯人留在現場的相同，隨即以殺人罪嫌將其逮捕。

根據《讀賣新聞》報導，現年67歲的無業人士竹森幸三因過去曾涉入多起案件，因此在今年被警方列為刀槍管制法的特別管制對象，廣島縣警方因此要求他協助DNA採樣，以建立資料庫。沒想到警方調查後，卻發現他的DNA與20年前一場命案中出現的可疑血痕吻合，隨即以殺人嫌疑將其逮捕。

根據警方表示，竹森幸三2001年2月6日涉嫌闖入福山市的一棟住宅，並持10公分長的水果刀刺殺當時年僅35歲的女性。被害人被發現時，左腹被插著水果刀，倒臥在血泊中，早已沒有生命跡象。警方經調查後，在現場採集到並非死者與死者家人的血跡，不過仍然沒有找到犯人。

該起凶殺案就這樣成為懸案，直到20年後的如今，才終於因為取得兇手DNA，並比對成功，得以破案。廣島縣警方27日已經將竹森幸三以殺人嫌疑移送檢方偵辦。根據警方表示，嫌犯至今仍否認犯行。

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