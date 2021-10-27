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辣媽扮15歲少女遭意淫　Discovery+出影集力挺抓狼

實習記者徐敬璇／綜合報導

美國38歲的辣媽鮑爾（Roo Powell）去年在網路上假扮成15歲清純美少女，上線才短短9天，就引出92名向未成年少女伸爪的色狼，Discovery+將鮑爾的獵狼行動拍成紀錄片「未成年臥底」(Undercover underage)，期望透過影集倡導觀眾防範網路世界的危害。

據線上雜誌Deadline Hollywood報導，「未成年臥底」全劇分為6部，由真實犯罪紀錄改編，將在11月2日於Discovery+上首播，並在每週二更新劇集。

鮑爾表示，網路世界縮短了人與人之間的距離，霸凌、虐待和剝削隨時都有可能發生，對兒童來說是很危險的空間，希望透過節目提高人們的認知，聯手防止並保護在線兒童受到侵犯、騷擾，提供他們使用網路的安全。她也成立非營利組織SOSA（Safe from Online Sex Abuse），和執法部門合作諮詢，幫助打擊網路虐待和剝削的情況，並與校園聯手宣導網路安全知識。

鮑爾育有3個孩子，在科技公司上班的她意識到兒童使用網路的安全疑慮，在去年和同事組成一個「捕狼小組」，把自己的照片修得像15歲青少女，並學習青年們的行為舉止來「抓狼」，短短9天內就有92位網友傳送露骨訊息，「你的內衣尺寸是多少？」、「好想跟你睡在一起」、「真可惜你不在我身邊，不然我就可以好好Ｘ你」，還收到不少男性生殖器的照片，網路安全令人擔憂。

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關鍵字：

Roo PowellSOSADiscovery+undercover underage

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