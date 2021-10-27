真子公主婚後成平民　卻仍過「貴族生活」！買菜全由宮內廳代勞

▲真子婚後雖成為平民，但仍然過著貴族般的生活。（圖／路透）



記者王佩翊／編譯

日本真子公主26日與小室圭結婚後，正式脫離皇籍並更名為「小室真子」，未來將以平民的身分生活。而兩人當天結束記者會後，也一同前往位於涉谷的新住處，是一間每月房租要價80萬日幣（約新台幣20萬）的高級公寓，而宮內廳則會暫時協助兩人的生活。日媒也曝光真子婚後的第一步，等到取得護照與簽證後，她將會申請國際駕照，以應付未來在美國的生活。

小室真子由於已經脫離皇室，因此在赴美前仍然無法回到娘家居住，先前曾有媒體報導，她可能會暫時住進小室圭位於橫濱的老家，而小室圭本人則因為要先趕回美國工作，因此獨留她與婆婆小室佳代同處。不過真子與小室圭26日當晚便住進位於涉谷的一棟高級公寓，這裡預計也將成為未來兩人在赴美前的棲身之地。

▲小室圭與小室真子（前真子公主）舉辦結婚記者會。（圖／達志影像／美聯社）

根據TBS NEWS報導，真子目前要先等待護照申請通過，隨後才能申請美國簽證，除此之外，真子雖然大學時期就已經取得汽車駕照，但是為了應付赴美後的生活，她也將準備申請國際駕照。根據日本規定，申請國際駕照不只需要檢附護照，還需要機票、簽證申請書等證明即將出國的文件。

不僅如此，由於真子婚後已經更名為「小室真子」，因此駕照也必須先進行更名作業。而據媒體報導，在真子前往美國紐約之前，為了安全起見，一切的買菜或購物需求都將由宮內廳的職員代為協助。不過此舉也引發日本民眾不滿，認為真子既然已經成為平民，宮內廳為何要耗費人力去協助一個「一般人」。

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