　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

拜登脫口「有保衛台灣的承諾」　美媒：戰略考量的真實想法

▲拜登2度脫口保衛台灣。（圖／路透）

▲拜登2度脫口保衛台灣。（圖／路透）

實習記者廖翊慈／綜合報導

美國總統拜登於21日出席CNN舉行的市民大會。有位民眾提問是否願意保衛台灣，拜登回答「是」，接著CNN主播安德森古柏（Anderson Cooper）追問，這是否代表當「北京發動攻擊時，美國將協防台灣」，拜登則表示，「是，我們有承諾過。」

Axios的報導指出，美國資深官員強調拜登致力於《台灣關係法》，長期以來美國對台政策一直維持著「戰略模糊」的態度。一位曾和白宮高官談論此事的人士指出，「拜登似乎是不經意透露了自己的真實想法，也就是說台灣對於美國的戰略意義來說，實在是太重要了，美國絕不會讓北京以武力奪取。」

報導也提及，除了8月拜登接受ABC的專訪時，針對外界對美國撤軍阿富汗令的質疑，他表示美國以北約創立條約的第5條，如果任何人對北約盟友採取行動或是侵略，美國都會做出回應，「對日本、南韓及台灣也一樣有著相同的承諾。」

報導最後表示，針對拜登在CNN上的發言，前美國副國家安全顧問博明（Matt Pottinger）強調，這不是關於戰略清晰的正式聲明，「而是向北京傳遞實質訊息：不要低估我們。」白宮後續發布聲明美國的對台政策沒有變化，「美台防務關係以《台灣關係法》履行承諾，繼續協助台灣自我防衛，也持續反對任何單方面的現況改變。」

►一條褲子讓妳「瞬間瘦」

ET快訊
接小孩放學前「先嫖個妓」　時間管理之父「一次叫2妹」多人運動
《康熙來了》男星盼「早日統一」在台遭轟　陸網湧入力挺
男友因為高乘載「睡了別人」！網傻眼：這什麼八點檔情節
軍公教加薪拍板　調幅有望超過3％創25年來新高
陳為民遭「演藝圈大哥」盜領130萬！　傻交提款卡帳戶全空
快訊／第12輪AZ、BNT再次加開！24.8萬人今晚7點可預
馬尾妹舉重神出IG了！「15秒晃動」萬人暈呆

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

辣媽扮15歲少女遭意淫　Discovery+出影集力挺抓狼

晶片荒得到緩解？　10月份交貨時間縮短

拜登脫口「有保衛台灣的承諾」　美媒：戰略考量的真實想法

扯！新婚1個月嫩妻「賣給大叔」　17歲屁孩撈6.7萬用來買手機

德州公寓找到男童白骨…疑遭母男友打死！　3孩伴屍1年靠鄰接濟過活

女婿持刀衝進丈人家　一口氣砍死2人後自盡　阿嬤嚇壞目睹過程

印度神童最新預言曝！年底前「2件事」衝擊全球　這4國最危險

85%貴金屬含量比地球還多　近距離小行星成太空採礦佳選

人妻遭水果刀殘殺成懸案！兇手20年後再涉案　DNA成關鍵鐵證

81歲爺孫戀「愛到死」鮮肉尪爽領950萬遺產　秒公開新任富商男友

遇視障者「高舉白手杖」站路邊 她解釋：需要協助請大家幫忙！

王思佳踢翻「孕婦禁忌」謠言：放過我！　吃冰.海鮮都沒事..無奈喊「想吃啞巴藥」

冥王林春雄性侵少女焚屍逃死刑 監獄如廁時突然倒下...送醫不治

遊走黃標邊緣的日裸體喜劇演員　胸前吸通馬桶器點仙女棒網超愛

吉度暴躁！飼主向愛犬表白獻吻 牠「超吉生氣」狂吠怒咬笑翻網

D社出手了！控前女友慣性說謊　金宣虎多次抓包「她偷偷見男人」

開車開一半...突然全身無力冒冷汗　派出所求救！警火速開車鳴笛送醫

大量龍虎石斑魚遭倒入梧棲漁港！　放生恐危及海洋生態...網罵：無知

能打金鍾國2拳就好...梁世燦慶：我輸了！　全昭旻被甩巴掌「笑著接受」片段引熱議

貪玩汪吃零食「怕暴衝咬到爸爸」　小口輕輕咬...網讚：養到天使狗

辣媽扮15歲少女遭意淫　Discovery+出影集力挺抓狼

晶片荒得到緩解？　10月份交貨時間縮短

拜登脫口「有保衛台灣的承諾」　美媒：戰略考量的真實想法

扯！新婚1個月嫩妻「賣給大叔」　17歲屁孩撈6.7萬用來買手機

德州公寓找到男童白骨…疑遭母男友打死！　3孩伴屍1年靠鄰接濟過活

女婿持刀衝進丈人家　一口氣砍死2人後自盡　阿嬤嚇壞目睹過程

印度神童最新預言曝！年底前「2件事」衝擊全球　這4國最危險

85%貴金屬含量比地球還多　近距離小行星成太空採礦佳選

人妻遭水果刀殘殺成懸案！兇手20年後再涉案　DNA成關鍵鐵證

81歲爺孫戀「愛到死」鮮肉尪爽領950萬遺產　秒公開新任富商男友

鄭文燦二度上東森農場力推拉拉山甜柿　王令麟加碼送開賣20分鐘火速完售

太怕被煩！　陳珊妮愛深夜工作：我的歌很適合不喜歡交朋友的人

天冷吃鍋哪間平價小火鍋最推　網推經典老牌

3種男人千萬不要嫁　媽寶男不站在妳立場、極端男甚至會粗暴動手都很可怕

5女學生吃鍋！借打火機慶生後「偷給小紙條」　老闆一看隔天衝醫院

兄弟連3安再短打戰術從霸能拿2分　2局2比1領先統一

台灣大車隊乘車大數據　「百貨週年慶」回程乘客比去程高八倍

SOGO周慶祭「哆啦A夢來店禮」萌翻天！　買iPhone13直接送3千

辣媽扮15歲少女遭意淫　Discovery+出影集力挺抓狼

張競／解放軍大連試驗「水下爆炸」不過剛起步　名嘴聳動一萬倍

71歲阿諾史瓦辛格「遭人從後方飛踢」　 背部重擊「完全沒倒下」

國際熱門新聞

印度神童曝年底前「2件事」衝擊全球

瞞父母辭工作「假裝上班」　創立市值13億公司

台海戰爭推演結果　CNN：中國1招美國就麻煩了

全家吃媽媽煮的咖哩　中毒2死3命危

她打完莫德納陳屍接種站廁所！　隔天才被發現

媽媽午睡　醒來9歲兒吊死鞦韆上

真子婚後還是「平民貴族」！買菜全由宮內廳代勞

中國禁台灣水果　世貿組織證實：納議程處理

辣模萬聖節變裝「首次性高潮」　從此愛上自己

美國國務卿布林肯呼籲：挺台灣「參與聯合國」

嫁26歲鮮肉！她臉蛋白皙光滑驚呆網

北海道路邊寫「有屎」　在地人籲快跑

終點衝刺她突闖入賽道！　自行車手撞飛重傷

日本文仁親王：真子婚事史無前例　盼她幸福

更多熱門

相關新聞

台灣要如何「有意義」參與UN？

台灣要如何「有意義」參與UN？

美國國務卿布林肯在10月26日發布長篇聲明發表力挺台灣的國際參與權利，且非常明白的說明就是支持台灣參與聯合國體系，形同美國在聯合國台灣議題向北京提出挑戰，而這將對美中台關係構成什麼影響？

美挺台有意義參與聯合國體系　外交部感謝：攜手捍衛民主自由

美挺台有意義參與聯合國體系　外交部感謝：攜手捍衛民主自由

美國總統時不時「口誤」挺台？ 原因曝光

美國總統時不時「口誤」挺台？ 原因曝光

白宮：拜登習近平年底視訊會談

白宮：拜登習近平年底視訊會談

辨識拜登的真假「口誤」

辨識拜登的真假「口誤」

關鍵字：

拜登台美關係CNN

讀者迴響

熱門新聞

快訊／農遊券第3波獎號出爐

八點檔女星切了孩子爸　與已婚國標舞師泡湯2.5小時

連千毅正式決裂澎恰恰！

小嫻深夜宣布「沒辦法擺攤了」！

身分證末2碼中這些號碼住飯店500元

「藝FUN券」第3週抽籤結果出爐！

888元農遊券今第3抽有22萬份！

連三週中獎！「這組末碼」入袋1988元神翻

可米小子隊長「罕提2離世成員」

KTV包廂罐裝綠茶有啤酒泡泡　8男女辯慘了

「2組末碼」抽到國旅、動滋券　1500元入袋

為愛吃事後藥　地震發生「男友1舉動」讓她看清

醬料龍頭富二代偷吃女副總　鹹濕對話全被錄

王必勝爆不倫戀　正宮被起底「榮總美女醫師」

26歲台大男月領10萬「想交女友」！她見1條件秒冷

更多

最夯影音

更多
遇視障者「高舉白手杖」站路邊 她解釋：需要協助請大家幫忙！

遇視障者「高舉白手杖」站路邊 她解釋：需要協助請大家幫忙！
王思佳踢翻「孕婦禁忌」謠言：放過我！　吃冰.海鮮都沒事..無奈喊「想吃啞巴藥」

王思佳踢翻「孕婦禁忌」謠言：放過我！　吃冰.海鮮都沒事..無奈喊「想吃啞巴藥」

冥王林春雄性侵少女焚屍逃死刑 監獄如廁時突然倒下...送醫不治

冥王林春雄性侵少女焚屍逃死刑 監獄如廁時突然倒下...送醫不治

遊走黃標邊緣的日裸體喜劇演員　胸前吸通馬桶器點仙女棒網超愛

遊走黃標邊緣的日裸體喜劇演員　胸前吸通馬桶器點仙女棒網超愛

吉度暴躁！飼主向愛犬表白獻吻 牠「超吉生氣」狂吠怒咬笑翻網

吉度暴躁！飼主向愛犬表白獻吻 牠「超吉生氣」狂吠怒咬笑翻網

熱門快報

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【週年慶】毛毛商城1歲囉

【週年慶】毛毛商城1歲囉

即日起至10月底，週年慶全站滿千免運 結帳滿$1300再送寵物益生菌防蚤噴霧 立即逛！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面