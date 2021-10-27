人妻擠母乳做超黃奶油！老公曝「神秘滋味」　網敲碗下集改做起司

記者張寧倢／編譯

國外一名人妻勞拉（Laura Hall）突發奇想，既然牛奶可以做成奶油，那她的母乳應該也可以，結果還真的成功做出來一小塊黃色固態油，她將影片上傳到TikTok平台，結果意外獲得網友廣大迴響，還有許多人敲碗下集，要她試做「母乳起司」。

根據《每日星報》報導，勞拉親自拍攝的影片中可見，她將自己擠出的母乳放在容器中不斷攪打，沒想到奶水中的脂肪真的可以成型，最後順利做出一小塊又濃稠又黃的「母乳奶油」，她說自己從未如此自豪，不僅開玩笑稱這是她的「乳房奶油（udder butter）」還發出爽朗的笑聲。

另一段影片中，勞拉和老公一起品嚐「她自製的奶油」，還煞有其事地將之抹再烤土司上進行「極限般」的口味測試，但可惜夫妻倆都覺得味道過於奇妙。勞拉表示，「吃起來不太好吃，滿分10分的話你會給幾分？」她的老公最後給5分，只有在很餓的時候會吃。對此，許多網友留言，「一定是忘記加鹽所以才會不好吃」、「他本來想給10分的，但妳的答案給了他壓力，我猜他會在妳睡著的時候把奶油全部吃掉。」

不過這兩則影片至今已累計120萬點閱，網友在留言區瘋狂敲碗，「下次做母乳起司」、「用這個奶油做餅乾吧！」也有人表示，「這是世界上最健康的奶油」、「在技術上算是素食的奶油」、「吃自己的脂肪算同類相食嗎？」、「人類奶油」、「不可能！」、「雖然我是一位媽媽，但我還是想吐」。

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