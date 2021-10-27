14歲少女「推腦癱哥哥」參加越野賽！背後原因讓網全淚了：有妳真好

▲美國一名女高中生推坐輪椅的哥哥參加越野賽。（圖／翻攝自YouTube／kare11）

實習記者徐敬璇／綜合報導

親情是最大的力量！美國高中的越野賽現場出現一台輪椅，只見妹妹推著行動不便的腦癱哥哥，一路呼喊著他的名字為自己加油打氣，用「雙人行」的方式完成單人比賽，儘管他們無法成為大會的正式選手，但妹妹的對哥哥情誼，已表現出金牌手足的風範。

據新聞網站Kare11報導，美國威斯康辛州西塞勒姆（Salem）日前一場高中越野賽出現罕見一幕，來自奇佩瓦瀑布高中的14歲女生蘇珊（Susan Bergeman）帶推著坐輪椅的15歲腦癱哥哥傑弗里（Jeffrey）參加，讓單人賽制的比賽場中出現一對的雙人組。雖然大會並不把他們當作正式參賽的選手，但蘇珊一路上呼喊哥哥的名字，跑完這場比賽，感人的行徑讓網友淚崩，大讚這個妹妹沒有拋棄兄長，就算他們不可能獲得獎牌，「但有顆金色的心」。

報導指出，傑弗里在出生22個月時心臟突然停止動，大腦因此缺氧20分鐘，出現嚴重的腦損傷及腦癱症狀，從此行動都需要輪椅輔助，而當時的小蘇珊還只有1歲。

兩兄妹的媽媽潔斯（Jess）表示，兩人在成長生活中關係一直很親密，妹妹從不會用異樣的眼光看待哥哥，雖然覺得一個14歲女孩在凹凸不平的草地上推輪椅跑步很危險，有勸阻過她，但女兒堅定的目光讓人感到欣慰，「我以她為榮」。

主辦單位最終同意讓兄妹兩人一起加入比賽，但不會以正式選手的身分記分。蘇珊對此則表示，哥哥的與眾不同對她來說稀鬆平常，平時就會和他一起做很多事，「雖然這次的越野賽據有挑戰性，但我們玩得很開心，也希望這項運動在未來能更具友善的包容性」。

而蘇珊推著哥哥的畫面讓網友感動不已，佩服她沒有拋下哥哥，「好棒的妹妹」、「有妳真好」、「她的父母一定為她感到驕傲」。雖然這樣參賽不可能獲得獎牌，但網友認為她「有一顆金色的心」。