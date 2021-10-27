歐洲議會代表團傳下周祕密訪台　領隊3月才被北京制裁

▲法國議員萊克斯曼（Raphaël Glucksmann）。（圖／達志／美聯社）



記者蔡紹堅／綜合報導

《南華早報》27日報導，由歐洲議會多名議員組成的代表團將於下周訪台，領隊為曾因批評中國，被北京制裁的法國議員萊克斯曼（Raphaël Glucksmann）。

報導引述消息人士說法指出，代表團將與台灣政府高級官員會面，包含法務部、外交部的官員，以及數位政委唐鳳，還將出席立法院的會議。

報導也提到，一份邀請函顯示，外交部政務次長曾厚仁將於11月3日主持晚宴，接待歐盟「外國干預全民主程序歐盟特別委員會」（European Parliament’s Special Committee on Foreign Interference in All Democratic Processes）。

歐盟「外國干預全民主程序歐盟特別委員會」於去年成立，目的在應對外國對歐盟及成員國民主制度的干預，包含假消息、網路攻擊等，法國議員萊克斯曼就是該會總裁。

同時，萊克斯曼也會是此次訪台代表團的領隊，他曾在今年3月因批評中國，被北京宣布制裁。

報導還指出，此次訪問正值兩岸局勢緊張，也是歐盟與中國關係的「微妙時刻」，基於「安全風險」，議會人員已經發誓對一切細節保密，甚至收到電子郵件，要求在出發前不得討論行程內容。