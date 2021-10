台灣爭取參與聯合國　美學者建議「續打民主牌」

▲學者建議台灣繼續打民主、價值牌,從外圍著手參與,而非單刀直入尋求「入聯」。(圖/路透)



文/中央社記者尹俊傑紐約26日專電

台灣遭聯合國體系拒於門外,在北京阻撓下爭取參與過程艱辛。美國學者戴傑建議台灣繼續打民主、價值牌,遵循國際規範,從外圍著手參與,而非單刀直入尋求「入聯」。

費城智庫外交政策研究所(FPRI)今天舉辦視訊研討會,邀請FPRI亞洲計畫主任戴傑(Jacques deLisle)、資深研究員任雪麗(Shelley Rigger)及台灣民主基金會副執行長陳婉宜討論中華民國退出聯合國50週年相關議題。

50年前,第26屆聯合國大會通過「恢復中華人民共和國在聯合國組織中的合法權利」,也就是第2758號決議。中華民國政府代表於此案表決前主動宣布退出聯合國,中華人民共和國政府自此取得聯合國席位與中國代表權。

任雪麗說,兩岸當年爭奪中國代表權,美國提案「雙重代表權」欲讓中華民國保住聯合國席位,但台北堅持「漢賊不兩立」,在不好的選項中挑了最差的一個,也就是在預期中華人民共和國將取得席位的情況下退出聯合國。

中華民國退出聯合國後外交處境日益艱困,但民主轉型有成,近年和愈來愈多國家發展堅實的非官方關係,與美國、日本等國關係日趨緊密。

任雪麗表示,台灣發揮創意,打造不靠傳統主權體制而在國際社會生存的外交模式。世界上很多獲得完全承認的國家會毫不猶豫與台灣交換位置,換得台灣在世上享有的實質價值、有意義的夥伴關係以及堅強的經濟實力。

Was a pleasure to speak at @FPRI's panel on "Taiwan and the United Nations: Fifty Years After the ROC’s Expulsion" with Shelley Rigger and Jacques deLisle, moderated by Tom Shattuck. Resolution 2758 never mentioned anything regarding "PRC's jurisdiction over Taiwan". pic.twitter.com/VmWARLQMWG