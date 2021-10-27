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台灣爭取參與聯合國　美學者建議「續打民主牌」

▲▼第76屆聯合國大會總辯論27日落幕。（圖／路透）

▲學者建議台灣繼續打民主、價值牌，從外圍著手參與，而非單刀直入尋求「入聯」。（圖／路透）

文／中央社記者尹俊傑紐約26日專電

台灣遭聯合國體系拒於門外，在北京阻撓下爭取參與過程艱辛。美國學者戴傑建議台灣繼續打民主、價值牌，遵循國際規範，從外圍著手參與，而非單刀直入尋求「入聯」。

費城智庫外交政策研究所（FPRI）今天舉辦視訊研討會，邀請FPRI亞洲計畫主任戴傑（Jacques deLisle）、資深研究員任雪麗（Shelley Rigger）及台灣民主基金會副執行長陳婉宜討論中華民國退出聯合國50週年相關議題。

50年前，第26屆聯合國大會通過「恢復中華人民共和國在聯合國組織中的合法權利」，也就是第2758號決議。中華民國政府代表於此案表決前主動宣布退出聯合國，中華人民共和國政府自此取得聯合國席位與中國代表權。

任雪麗說，兩岸當年爭奪中國代表權，美國提案「雙重代表權」欲讓中華民國保住聯合國席位，但台北堅持「漢賊不兩立」，在不好的選項中挑了最差的一個，也就是在預期中華人民共和國將取得席位的情況下退出聯合國。

中華民國退出聯合國後外交處境日益艱困，但民主轉型有成，近年和愈來愈多國家發展堅實的非官方關係，與美國、日本等國關係日趨緊密。

任雪麗表示，台灣發揮創意，打造不靠傳統主權體制而在國際社會生存的外交模式。世界上很多獲得完全承認的國家會毫不猶豫與台灣交換位置，換得台灣在世上享有的實質價值、有意義的夥伴關係以及堅強的經濟實力。

美國國務卿布林肯（Antony Blinken）今天聲明支持台灣「參與」聯合國體系。但戴傑說，台灣取得聯合國完整會員身分非常困難，因為美國與中國都認定聯合國是主權國家才能加入的組織，美國挺台「入聯」前要把台灣當成國家才行。

他表示，美國民主、共和黨近年都力挺台灣國際參與，但未支持台灣取得須以國家名義加入的國際組織會員身分，維持前總統柯林頓對台「三不」政策立場。

柯林頓對台「三不」即美國不支持台灣獨立、不支持一中一台、不支持台灣加入以主權國家為入會資格的國際組織。

戴傑說，台灣多年來以明智策略找到許多參與國際體系的途徑，爭取聯合國正式會員的壓力減輕許多。畢竟聯合國接納新會員需經安全理事會推薦，握有否決權的中國肯定會阻撓，台灣爭取加入有如「自殺任務」，基本上無望（non-starter）。

陳婉宜說，台灣沒有聯合國會員身分，人民與政府必須發揮創意、足智多謀，善用資源與非邦交國往來，嘗試對國際社會做出貢獻，展現台灣值得在聯合國擁有一席之地。

她表示，台灣未經聯合國就與國際社會互動的能力雖獲肯定，但不代表台灣人民不想成為聯合國一分子。今年雙十國慶主題之一是「台灣人樂當世界人」，反映台灣人想融入國際社會，也想成為象徵國際社會的聯合國一員。

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