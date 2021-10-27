北海道路邊寫「10／17有大便」　在地人曝危險：看到快跑

記者黃翊婷／綜合報導

路邊地上怎麼會寫著「有大便」？一名住在日本北海道的女網友在推特PO出一張照片，只見柏油路面一側被人用黃色顏料寫上「10／17有大便」，掀起11多萬名網友熱議。她解釋，這其實是在提醒民眾附近有棕熊出沒的跡象，是一種危險信號。

根據日媒《Jタウンネット》報導，推特用戶「日報さん」（@nippou_）20日在個人帳號PO出一張照片，引發11.4萬人按讚、4.2萬人轉分享；照片中，只見柏油路面被人用黃色顏料畫了一個大圓圈，圈內寫著「10／17有大便」。

▲秋季是棕熊需要大量進食的時期。（示意圖／達志影像／美聯社）

日報さん解釋，其實這樣的記號在北海道每年都有，不是什麼新鮮的事，但她還是想PO出來跟大家分享，如果前往北海道旅遊看到類似的記號，別以為是在開玩笑，因為這代表附近有棕熊出沒，是危險的信號，最好趕快繞路離開。

網友們也紛紛留言表示，「一開始看到還以為是笑話，差點笑出來」、「第一次聽說，學到了」、「妳居然還趕跑去拍照啊」、「挺嚇人的」；還有離鄉到外地打拚的北海道人半開玩笑表示，「怎麼有點懷念？」

至於當地居民是否真的會用這樣的方式告知附近有棕熊出沒，北海道政府表示，是有可能的，但相關的應對措施各地或許稍有不同，通常會使用告示牌，有時由政府完成，有時則是交給當地團體或志工來做。