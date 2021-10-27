終點前黑衣女突闖入賽道！　自行車手高速撞飛倒地失憶

'The Thrill of Victory and the Agony of Defeat.' 55-mile cycling race in Spain's Canary Islands. Guy closing in on the finish line for the win. Things did not work out. . .pic.twitter.com/HBEZ7jX0DS — Don Lewis (@DonLew87) October 25, 2021

記者張靖榕／綜合外電報導

西班牙加那利群島日前舉辦一場自行車賽，一名男車手在距離終點線的最後爬坡正加速衝刺，一名女觀眾卻拿著手機突然橫越賽道，一瞬間兩個人全撞在地上。女觀眾臉部著地受到重傷，車手也在撞擊後翻滾停下，頭部同樣受到重擊，甚至出現失憶的情況。

▲黑衣女突然闖入賽道，與自行車手撞個正著。（圖／翻攝自推特）

綜合外電報導，比賽於23日在加那利群島舉行，車手們騎完全長55英哩（約88.5公里）的賽道，必須在最後的上坡全力衝刺突破終點線。然而當身穿藍衣、戴火焰色頭盔的車手領先對手正在加速前衝時，一名黑衣女觀眾疑似顧著看手機，選在此時橫越賽道，抬頭時已經沒有反應時間。

車手看見黑衣女觀眾張大嘴巴，來不及做任何動作，下秒雙方撞成一團，黑衣女一度騰空，接著臉部重擊地面滑行，幾乎當場失去意識；車手雖然戴頭盔，但因為高速移動的關係，落地後重翻滾，頭部也受到重擊。事發後傷勢情況傳出，車手出現失憶症狀，女觀眾則傷勢嚴重。

影片近日在網路上廣傳，網友紛紛留言，「所有的努力訓練，勝利就在眼前，突然冒出一個傻子」、「她到底要去哪裡啊」、「都是手機惹的禍」。不少網友也在爭論女觀眾究竟有沒有錯，「整件事裡面唯一出錯的地方，就是她不會判斷情況」、「這一點都不好笑，她臉部著地，他也受到重傷，這就是一個很慘的悲劇而已。」