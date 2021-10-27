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中國禁台灣水果　世貿組織證實：納入11月議程處理

▲「2020歸仁釋迦節」在歸仁區仁壽宮廟埕熱鬧登場，台南市長黃偉哲再次化身農產行銷達人，向大家推薦當季最符合節令的水果之一釋迦。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲世界衛生組織證實，針對中國禁止進口釋迦、蓮霧一案，已列入11月議程。（資料照／記者林悅翻攝）

文／中央社

世界貿易組織今天證實，台灣針對中國禁止進口釋迦、蓮霧提出「特定貿易關切」一案，已列入11月3日至5日的例會議程。依此機制中國有義務對此案做出回應。

世貿組織（WTO）新聞官普契奧（Fernando Puchol）今天在回覆中央社詢問時表示，台灣針對中國暫停進口水果所提出的「特定貿易關切」（ specific trade concern，STC），確認已列入WTO食品安全檢驗與動植物防疫檢疫（SPS）委員會11月3日至5日舉行的例會議程。

普契奧說屆時這項議題將首次在例會上討論處理。另根據熟悉WTO人士說明，這是台灣首次針對水果輸出案向中國提出「特定貿易關切」。

根據WTO規則，提出「特定貿易關切」主要是會員在一段時間之雙邊諮商未達成果時，則可在SPS會議上提出，在此機制下，對方有義務在會場針對提問做出回應，以及展開雙邊溝通，但若一直未獲回應，接下來可以考慮提出爭端解決。

中國今年3月起暫停台灣鳳梨進口，9月19日再通知台灣釋迦與蓮霧多次驗出有害生物介殼蟲，因此暫停輸入。農委會要求中國提出證據，但未獲中國回應。

因此農委會隨後函請中華民國常駐世界貿易組織代表團，協助向SPS委員會例會提出特定貿易關切。常駐世貿組織代表團10月中旬對中央社表示，將配合國內政策指示辦理，共同捍衛農民權益。

農委會防檢局10月初強調，台灣輸出農產品均符合國際規範及中國規定，並已採行輸出強化措施，對中國片面暫停台灣釋迦及蓮霧輸入，嚴重影響貿易且不符科學證據及國際規範，無法認同。

 

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