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坐視5歲童奴烈日下渴死　德國IS新娘遭判10年徒刑

▲▼示意圖,性侵,絕望,暴力,家暴,恐懼,情緒,暗,害怕,強姦,虐童,虐待,社會。（圖／取自免費圖庫123RF）

▲德國IS新娘因坐視童奴活活渴死遭判刑確定。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

文／中央社慕尼黑25日綜合外電報導

一名加入極端組織伊斯蘭國（IS）、成為IS戰士的德國婦女在戰爭時期坐視一名5歲亞茲迪（Yazidi）童奴烈日下活活渴死。慕尼黑法院今天判處這名婦女10年徒刑。

法新社報導，慕尼黑上級區域法院主審法官貝爾（Reinhold Baier）做出這項判決。30歲的德國婦女溫尼許（Jennifer Wenisch）是全球和IS戰士迫害亞茲迪有關而遭判刑確定的首批案例之一。

溫尼許犯下「奴役形式下危害人類罪」，她加入恐怖組織，並且未能提供女童援助，無異是協助並教唆殺害這名女童。

法院表示，溫尼許和她的IS丈夫「買下」一名亞茲迪婦女和一名女孩當成家庭奴隸，在2015年IS占領伊拉克的摩蘇爾（Mosul）期間囚禁她們。

檢方在庭上表示：「女孩生病弄溼床墊後，被告丈夫將女孩用鐵鏈鎖在屋外以示懲罰，導致這名女孩在酷熱下痛苦地渴死。」

「被告縱容丈夫這種惡行，未出手解救女孩。」

本案因為疫情和其他因素延宕的關係，歷經了兩年半審判。

溫尼許的丈夫塔哈（Taha al-Jumailly）也在法蘭克福面臨另外的審判，預定將在11月底宣判。

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