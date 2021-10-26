泰國發現首起「Delta亞變異株」AY.1　政府密切觀察

▲泰國發現首起Delta亞變異株AY.。（圖／取自免費圖庫／Pixabay）



中央社記者呂欣憓曼谷26日專電

泰國發現首起從Delta變種病毒再突變的亞變異株Delta Plus，不過泰國此Delta Plus亞變異株是AY.1，和英國近期密切關注的AY.4.2不同，泰國公共衛生部將密切注意疫情發展。

泰詢問者（Thai Enquirer）和泰國公視（Thai PBS）報導，公共衛生部醫藥科學署（Department of Medical Sciences）署長蘇帕吉（Supakit Sirilak）今天舉行記者會指出，泰國在9月發現了19起從變異病毒再突變的亞變異株，包括18起Alpha Plus以及1起Delta Plus。

蘇帕吉指出，他們在清邁發現2起Alpha變種病毒再突變的亞變異株E484K病例，在尖竹汶府（Chanthaburi）和達叻府（Trat）發現16起。

目前Delta變種病毒已經占了泰國確診病例中的98%，Delta有47種亞變異株，蘇帕吉指出，他們在甘烹碧府（Kamphaeng Phet）發現1例Delta的亞變異株AY.1，和英國正在流行的AY.4.2亞變異株不同，沒有資料顯示AY.1的傳染力比原來的Delta變種病毒更強，公共衛生部會密切注意疫情發展。

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