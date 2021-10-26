日本第2劑疫苗覆蓋率破70%！有望逐步解封　與義大利並列G7亞軍

▲日本2劑疫苗覆蓋率突破7成。（圖／路透）



記者王佩翊／編譯

日本政府26日公布最新數據，國內疫苗累計接種次數已經超過1億8597萬次，其中共有8879萬人完成2劑接種，也就是說第2劑的疫苗覆蓋率已經來到70.1%，正式突破7成，在G7會員國中與義大利並列第2名，僅次於居冠的加拿大。

根據《共同社》報導，率先推行新冠疫苗接種的美國與英國自從疫苗覆蓋率超過60%後，遲遲無法突破70%的高牆，反而是一開始成長緩慢的日本，在疫情蔓延以及對於疫苗效果的期待下，終於提高接種率，並在近日順利突破70%的第2劑疫苗覆蓋率。

儘管如此，日本年輕族群因預約困難，目前的疫苗接種率仍然有待加強，當局接下來應祭出更多方案，提高年輕族群的疫苗接種率。而在G7會員國中，日本的2劑疫苗覆蓋率僅次於加拿大，與義大利並列第二，其後則依序為法國、英國、德國、美國。

根據Our World in Data網站統計，目前全球2劑疫苗覆蓋率最高的國家是阿拉伯聯合大公國，高達86.02%，其次則是西班牙的79.65%、智利76.14%、烏拉圭74.97%等。

另一方面，台灣目前累計接種人次為2278萬3694人，首劑疫苗覆蓋率為68.73%，2劑疫苗覆蓋率則為28.5%。

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