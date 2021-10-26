全球新冠疫情滿2年！打高端「恐無法入境美國」　各國入境規定一覽　

▲新冠疫情持續近2年，各國對於邊境政策的檢疫措施都不太相同。圖為桃園國際機場（圖／達志影像）

記者羅翊宬／綜合報導

新冠肺炎疫情襲捲全球至今已近2年的時間，在各國全力提升接種覆蓋率的同時，對於邊境上的管控與觀光客的入境政策也持不同態度，儘管目前全球有5國（西班牙、比利時、芬蘭、墨西哥、愛沙尼亞）全面開放我國旅客入境免隔離、且無須持有新冠肺炎相關文件，但其他主要國家還是有著包括疫苗廠牌的入境規定。

《ETtoday》整理台灣旅客較常入境主要國家的邊境政策，而大部分國家需得接種阿斯特捷利康（AZ）、輝瑞（BNT）、莫德納廠牌的新冠疫苗，並持有72小時內新冠肺炎陰性證明報告書。

美國：

所有入境美國的旅客從11月8日起，必須接種完整2劑獲得美國食品藥品監督管理局（FDA）、世衛組織（WHO）批准的新冠疫苗方可允許入境，包括AZ、莫德納、輝瑞BNT、嬌生、科興、國藥；而台灣自主研發的高端疫苗目前則並未在列。

日本：

日本政府從2020年8月28日起新增入境限制規定，禁止14天以內曾造訪或居住於表列159國（包含台灣）之外籍人士入境日本。

南韓：

南韓政府規定，從2021年1月8日起包含所有入境南韓的外籍人士，需要隨身檢附出發日前72個小時內的新冠肺炎PCR陰性證明正本，而包含外籍旅客在內、以及旅居海外的本國（南韓）籍旅客在海外接種完2劑疫苗後可「有條件」享免隔離待遇，不過入境後依然得接受篩檢。

南韓預計7月起推行電子疫苗護照政策，申請者須完整接種AZ、輝瑞BNT、莫德納、嬌生、Covishield（印度生產AZ）、國藥、科興等WHO核准疫苗，並須在所在國的南韓駐外公館提出申請，說明旅行目的並提交相關證明，不過目前僅開放與南韓籍人士有血緣關係、婚姻關係的外籍旅客以探親，或是商業、留學與其他必要公務因素入境南韓，尚未開放一般觀光客入境。

泰國：

從11月1日起，包括日本、中國、南韓、英國、新加坡、美國、香港等46個低風險國家與地區旅客，若接種完整2劑疫苗，入境時可享免隔離待遇，不過首波名單內並未包含台灣，而其他地區旅客在接種完整疫苗、超過14天，其隔離期間可望縮短至7天。

英國：

英國認可接種2劑完整疫苗的廠牌包括AZ、輝瑞BNT、莫德納、嬌生，若外籍人士入境未完整接種疫苗，須檢附72小時陰性報告證明，並接受10天居家隔離，若檢附完整接種證明者則可免隔離；而從10月4日起，來自特定國家（包含台灣）的外籍人士就算接種完整疫苗，入境後也得居家隔離10天、同時檢附陰性報告證明。

越南：

暫時認可包括台灣在內的72個國家與地區的疫苗接種證明，外籍旅客入境越南接受集中隔離，時間可縮短至7天。

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