趙建銘、趙玉柱入監服刑　扁嫂吳淑珍現身女兒診所！關門拒媒體

記者林悅／台南報導

趙建銘和其父趙玉柱，因台開案被判刑定讞，分別於25日及26日前往中檢及南檢報到發監，阿扁女兒陳幸妤曾因此事當眾飆罵公公趙玉柱，媒體欲詢問陳幸妤對趙建銘父子入獄的心情時，意外發現前總統夫人吳淑珍出現在女兒牙醫診所內，吳淑珍只向媒體揮手不發一言，隨後由看護抱上樓，診所同時關門拒絕受訪。

▲前總統夫人吳淑珍出現在女兒陳幸妤的牙醫診所內，吳淑珍不發一言，隨後由看護抱上樓，診所同時關門拒絕受訪。（圖／記者林悅翻攝，下同）

據了解，台開案一審趙建銘被判6年徒刑，二審加重判7年時，當時護夫心切的阿扁總統女兒陳幸妤，曾發飆怒罵公公趙玉柱：「自己做事不敢承擔，她都睡不好，想到趙玉柱就恨死他，那種人去自殺算了…」，趙建銘、趙玉柱台開案三審定讞後，連日來陳幸妤面對媒體詢問看法，都一概不回應。

趙建銘於25日下午前往台中地檢署報到發監，趙玉柱26日上午前往台南地檢署報到發監，可能是擔心女兒受到趙家父子入監影響心情，阿扁總統夫人吳淑珍，26日上午由看護陪同到陳幸妤牙醫診所探視，面對媒體詢問對女婿和親家入監看法，吳淑珍只向媒體揮手不發言，診所員工也向媒體搖手示意不接受採訪，後看護即將吳淑珍從輪椅抱起來，上診所二樓，並關門謝絕受訪，等有病患來時才開門讓病患進入。

此外，趙建銘今年8月於離住家不遠的台南市五妃街與另一名蔡姓醫師開設「骨得脊椎骨科診所」，當時岳父前總統陳水扁也在臉書道賀，不過因趙建銘發監執行的關係，趙建銘的弟弟趙建勳26日表示，趙建銘的診所即日起歇業，而與趙建銘合作的蔡姓醫師將回高雄服務。