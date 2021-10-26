夫妻狂生11胎！堅持「用這4字」取名　Alex、Axel、Alxe是手足

記者張寧倢／編譯

比利時一對夫妻用了A、E、L和X一共4個英文字母的不同排列組合來為孩子命名，不過，令人驚訝的是，他們膝下竟然多達11名子女，而且老婆肚子裡現在還懷著第12胎，預產期在明年4月。這對夫妻表示，腹中小男嬰的名字也會遵守這項「規則」來命名。

▲比利時一個家庭中，所有11個孩子的名字都是由A、E、L和X所組成。（圖／翻攝自Facebook／Joda Bonus）

根據《太陽報》報導，布蘭克特（Gwenny Blanckaert）和丈夫瓦尼諾（Marino Vaneeno）自2007年結婚以來已生下7女4男，共計11名子女。現年13歲的大兒子叫做Alex，布蘭克特說，他們以瓦尼諾的繼父的名字為大兒子取名，因為夫妻倆覺得這個名字很漂亮，而12歲的二兒子叫做Axel，但他們後來突然意識到，它們是由相同的4個字母組合而成的，「從那之後我們決定要繼續這樣做。」

▲比利時這對夫妻結婚14年間已經生下11名孩子，更懷上第12胎。（圖／翻攝自Facebook／Marino Vaneeno）

如今，兩人已經生下11名子女，分別是Alex、Axel、11歲的Xela、10歲的Lexa、9歲的Xael、8歲的Xeal、5歲的Exla、4歲的Leax、2歲的Xale、1歲的Elax，以及6個月大的Alxe。最近布蘭克特與瓦尼諾接受荷蘭媒體訪問時表示，他們即將在2022年4月迎來第12個孩子，會是個男孩，他們對懷孕的消息感到欣喜若狂，並且將用同樣的法則來為他取名。

▲妻子布蘭克特說，等第12名孩子出生後也會用同樣的規則命名。（圖／翻攝自Facebook／Gwenny Blanckaert）

布蘭克特表示，「這樣男女比例將變成7：5，有7名女兒與5名兒子。」不過這對夫妻並沒有打算要再生第13胎，因為布蘭克特說，「從一開始，我們就把目標訂在12名子女，在這之前我們都會一直努力（生育）下去，當我們和12個孩子圍在桌子旁時，我們的家庭就完整了。」據Oddity Central新聞網站報導，4種字母總共可以有24種不同排列組合，這意味著肚子裡的小男嬰出生後還剩13種不同的名字可以選擇。

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