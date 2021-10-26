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美國男子遭殺害40年　一顆臼齒驗DNA終確認身份

▲▼殺,謀殺,刀子。（圖／CFP）

▲北卡羅來納州的亞歷山大遭到連續殺人犯殺害。（圖／CFP）

實習記者丁玟華／綜合報導

美國警方1978年在連續殺人犯蓋西（John Wayne Gacy）的芝加哥住家，發現多具遺體，當時並未能確認身分，歷經四十多年後，近日終於有新進展，證實其中一名死者為來自北卡羅來納州的男子亞歷山大（Francis Wayne Alexander）。

根據《ABC News》報導，亞歷山大於1970年代搬到芝加哥，在1976年至1977年間被殺害，當時約22歲。對此，亞歷山大的姐姐桑德斯（Carolyn Sanders）表示，即便已經過去45年，也難以接受弟弟被卑鄙邪惡的人殺害，她的心情很沉重，希望可以平息所發生的一切，向亞歷山大致敬。

2011年警方重啟這件殺人案的調查，亞歷山大是最新調查中挖掘出遺骸的8名受害者之一，最終從他的一顆臼齒提取DNA，來辨識他的身分。

警方說明，亞歷山大的家人最初認為是他自願切斷與他們的聯繫，所以從未提交失蹤人員報告。警方也不清楚亞歷山大與蓋西的關係為何，現在知道的是，他與其他受害者當時頻繁出現在同個街區，在1976年1月時收到了一張停車罰單，並於同年賺取少量的收入，在那之後便沒有任何音訊。

 

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