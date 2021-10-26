　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

真子公主結婚拜別父母！妹妹佳子突伸手緊擁　315字聲明逼哭網友

▲▼真子公主,小室真子,佳子公主。（圖／達志影像／美聯社）

▲真子公主與妹妹佳子公主姊妹情深。（圖／達志影像／美聯社）

記者王佩翊／編譯

日本真子公主耗時4年，終於在26日上午遞交婚姻申請，脫離皇籍成為平民「小室真子」，而她當天上午從赤坂秋篠宮居所離開時，父親文仁親王、母親紀子妃以及妹妹佳子公主也親自在門口送別，只見真子公主先後向父母鞠躬道別，最後輪到妹妹時，佳子公主難掩悲傷的情緒，頓時衝上前去緊緊地抱著姊姊，動人畫面瞬間逼哭網友。事後，佳子公主也發表了相關聲明，字字句句都流露出姊妹情深。

真子公主26日上午10時左右走出自家大門，並向在場的媒體記者鞠躬致意，隨後秋篠宮夫婦與妹妹佳子公主也跟在她後頭，步出家門，親自送真子公主離開。事實上，真子公主雖然婚後不會馬上前往美國，但由於身分已經從皇室成員變成平民，因此也必須離開住了30年的皇室居所。

▲▼真子公主,小室真子,佳子公主。（圖／達志影像／美聯社）

▲佳子公主在告別時緊擁真子公主。（圖／達志影像／美聯社）

據悉，真子公主與小室圭婚後將會住在位於涉谷的一間大廈，正因如此，此次道別對秋篠宮家而言，更是顯得難分難捨。只見真子公主先是依序向父母秋篠宮夫婦鞠躬拜別，隨後則是轉身與站在最旁邊的妹妹道別，然而佳子公主因為不捨與長姊分別，於是突然伸出雙手緊緊地擁抱了已經脫離皇籍的姊姊真子公主。

▲▼小室真子,真子公主,小室圭。（圖／達志影像／美聯社）

▲小室夫婦稍早舉行結婚記者會。（圖／達志影像／美聯社）

相關影片流出後，姊妹情深的畫面瞬間感動大批網友，事後，佳子公主也針對真子公主與小室圭兩人結婚一事發表聲明。佳子公主寫道，「不論是在過去或是未來，姊姊對我而言都是非常重要的存在。我們一同度過歡樂的時光，也經常覺得好險有姊姊在我的身旁，我發自內心地想要感謝她。此外，小室圭先生如此珍惜並重視姊姊，我也感到非常感謝。」

對於姊姊的婚事，佳子公主也提到，「有部分錯誤的情報被當作事實報導，還有許多惡意的人身攻擊，對此，我深感悲痛。在這樣的情況下，我在姊姊與小室圭先生的身邊，看到兩人一直以來互相支持。今天，兩人能順利結婚，我感到十分開心。今後我也衷心希望，姐姐、小室圭先生以及小室圭先生的家人們，都能度過安穩的日子。」言談之間句句流露出佳子公主對於姊姊的不捨與心疼。

《宇宙人外信》中英日韓四聲道，時事閒聊學單字★

SpotifyKKBOXSoundOnApple PodcastGoogle Podcast

 

►礁溪品文旅激殺3.8折！快衝一波泡湯

ET快訊
鄧佳華收到法院公文！激動喊「我不能進北監」：跟小玉同房太丟臉
快訊／女大生曾爬大直橋獲救　今「同地點」墜河失蹤
基隆捷運已等20年！　交長嗆柯文哲：不要再提奇怪意見
台灣唐吉訶德二號店要來了！　徵才消息露餡地點
快訊／27家遊覽車業者未符安全標準！　名單公布
趙建銘入監　扁嫂吳淑珍現身女兒診所！關門拒媒體
快訊／高鐵延伸屏東　蘇貞昌宣布：將規劃到潮州
城中城捐款2.6億全給受災戶　罹難者每人發400萬
快訊／第12輪AZ也加開！　41歲以上民眾今晚6點預約
林采緹海邊穿超辣！　撐爆小可愛「掉出超巨北半球」

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

聯合國報告：2020年是亞洲有紀錄以來最熱一年

鄰居死樓上3周「30多隻屍蟲」入侵家中　男崩潰：每天活在恐怖片

真子公主結婚拜別父母！妹妹佳子突伸手緊擁　315字聲明逼哭網友

科學家首見！25億年前紅寶石　發現古代生命痕跡

俄羅斯超正女賽車手年僅18歲！申請入境慘遭美國拒絕　超瞎原因曝光

漂亮繼母狂餵超鹹食物！6歲男童「鹽中毒」　慘遭抓頭硬撞身亡

吹哨人爆料「臉書文件」揭4大罪狀　祖克柏言行不一只顧逐利

真子公主告別父母影片曝！　姊妹情深「1舉動」逼哭網友

抽脂抽成植物人！她愛美整形心臟突停4分鐘　4年後現況曝光

真子公主首提小室圭醜聞！記者會11分鐘快閃　親曝金錢糾紛內幕

宋智孝金手發威「玻璃橋連過7關」腳狂抖　「機率僅0.7%」全場驚呼...Haha傻眼飆髒話

小妹妹唱《地球上最浪漫的一首歌》　「玩很大」7週年全員哭慘...想他♥

強震！9歲哥急喊妹妹「過來」　衝向她緊抱懷中保護...暖哭網

疑為拍美照！女子路燈當鋼管爬 下秒「整根斷成2截」竟直接走人

規模6.5強震襲來！奴才秒跳起 雙手緊抱汪安撫：沒事有我在❤

遇視障者「高舉白手杖」站路邊 她解釋：需要協助請大家幫忙！

女搭捷運AirDrop收陌生男不雅照　捷警隊教防範：設定勾只限聯絡人

開車開一半...突然全身無力冒冷汗　派出所求救！警火速開車鳴笛送醫

紅燈剩10秒...不想等了直接硬闖　綠燈騎士慘撞上！目擊者嚇歪尖叫

會車遇到整排違停！卡死過不去 再碰「逆向路霸」傻眼：我不要動

聯合國報告：2020年是亞洲有紀錄以來最熱一年

鄰居死樓上3周「30多隻屍蟲」入侵家中　男崩潰：每天活在恐怖片

真子公主結婚拜別父母！妹妹佳子突伸手緊擁　315字聲明逼哭網友

科學家首見！25億年前紅寶石　發現古代生命痕跡

俄羅斯超正女賽車手年僅18歲！申請入境慘遭美國拒絕　超瞎原因曝光

漂亮繼母狂餵超鹹食物！6歲男童「鹽中毒」　慘遭抓頭硬撞身亡

吹哨人爆料「臉書文件」揭4大罪狀　祖克柏言行不一只顧逐利

真子公主告別父母影片曝！　姊妹情深「1舉動」逼哭網友

抽脂抽成植物人！她愛美整形心臟突停4分鐘　4年後現況曝光

真子公主首提小室圭醜聞！記者會11分鐘快閃　親曝金錢糾紛內幕

台鐵軌道維護爆弊端！假照放水驗收圖利包商100萬　12人遭約談

一份＝兩碗飯！圖解「12種麵食熱量」　暴肥魔王款曝：根本喝2匙油

環保志工體驗環境教育場域見學　培力更多台東縣環境教育推手

養殖業者專研改造電表...收費價格曝！害台電損失千萬元

大立光玩真的！首日砸4.32億買自家股票200張　股價大漲7.2％

37歲周曉涵根本「弟弟收割機」　自嘲糾結王選不出：理想型早就被訂走！

賈永婕留美女兒「身邊人確診」曝當地疫情：就是像感冒

日本再贈台30萬劑AZ疫苗　謝長廷：驗貨完畢「明一大早送到台灣」

王傳一接棒1年《請問》搭檔換人！　《全明星》雙帥加入

臺中太陽神盃全國排球邀請賽今起46隊開打　HVL前8強也來參賽

18歲少女遭下藥「全身扭曲失控」　臉歪手指像雞爪4小時...驚悚片曝

國際熱門新聞

全家吃媽媽煮的咖哩　中毒2死3命危

媽媽午睡　醒來9歲兒吊死鞦韆上

印度神童又說中！它「滿血復活」

美國脫口秀取材台灣　林昶佐大罵「中國他X的台北」

外籍旅客11/8起赴美須打2劑　台灣人打AZ、BNT、莫德納可入境

瞞父母辭工作「假裝上班」　創立市值13億公司

《華爾街》：台灣軍隊士氣低　難和中國抗衡

大魔王「Delta毒株」長這樣　俄曝光最新照

塔利班斬首排球正妹大逆轉　未婚夫涉有重嫌

眼鏡蛇卡車上冷氣口　抓蛇達人：第1次看到

國中少女瘋減肥！吃「蝴蝶藥」目標瘦到27kg

詐領紓困貸款！他爽砸160萬買寶可夢卡

前座女長髮披椅背　網氣炸：一刀剪掉

女友天天幫男友哺乳！　奇葩情侶：很有安全感

更多熱門

相關新聞

真子公主告別父母！姊妹情深「1舉動」逼哭網

真子公主告別父母！姊妹情深「1舉動」逼哭網

日本真子公主今（26）日與大學同學小室圭登記結婚，成為平民「小室真子」。上午真子離開住所時，秋筱宮夫婦與妹妹佳子公主親自送別，真子不斷向家人鞠躬致謝道別，佳子則不捨伸手與姊姊擁抱，讓網友看了感動鼻酸。

真子公主記者會11分鐘快閃　親曝小室圭醜聞內幕

真子公主記者會11分鐘快閃　親曝小室圭醜聞內幕

即／南韓前總統盧泰愚逝世　享壽88歲

即／南韓前總統盧泰愚逝世　享壽88歲

三星代理生產莫德納首批243萬劑本周出貨

三星代理生產莫德納首批243萬劑本周出貨

真子公主愛情長跑9年　交往→結婚完整時間軸曝

真子公主愛情長跑9年　交往→結婚完整時間軸曝

關鍵字：

日韓要聞真子公主小室圭日本皇室佳子公主

讀者迴響

熱門新聞

身分證末2碼中這些號碼住飯店500元

阮經天《艋舺》是同性戀「細節曝光」

可米小子隊長「罕提2離世成員」

「這組末碼」抽到國旅、動滋券　1500元入袋

全家吃媽媽煮的咖哩　中毒2死3命危

台中街頭驚見「超辣豹紋妹」！

快訊／千元國旅券中籤號碼出爐！

王必勝爆不倫小15歲護理師　3人親密出遊直擊

瑤瑤打BNT曝「專業穿搭」　護理師看了都認證

曾控「方媛是小三」介入她與郭富城！女星突宣布離婚

王必勝爆不倫「小15歲護理師」背景起底　IG打卡曝裸胸照

「這廠牌第1劑」已經沒人想打！問AZ＋BNT電話被打爆

D社出手了！控前女友慣性說謊　金宣虎多次抓包「她偷偷見男人」

性侵少女焚屍逃死　冥王林春雄獄中離奇暴斃

《康熙來了》郭鑫赴陸發展暴瘦：生為中國人很驕傲

更多

最夯影音

更多
宋智孝金手發威「玻璃橋連過7關」腳狂抖　「機率僅0.7%」全場驚呼...Haha傻眼飆髒話

宋智孝金手發威「玻璃橋連過7關」腳狂抖　「機率僅0.7%」全場驚呼...Haha傻眼飆髒話
小妹妹唱《地球上最浪漫的一首歌》　「玩很大」7週年全員哭慘...想他♥

小妹妹唱《地球上最浪漫的一首歌》　「玩很大」7週年全員哭慘...想他♥

強震！9歲哥急喊妹妹「過來」　衝向她緊抱懷中保護...暖哭網

強震！9歲哥急喊妹妹「過來」　衝向她緊抱懷中保護...暖哭網

疑為拍美照！女子路燈當鋼管爬 下秒「整根斷成2截」竟直接走人

疑為拍美照！女子路燈當鋼管爬 下秒「整根斷成2截」竟直接走人

規模6.5強震襲來！奴才秒跳起 雙手緊抱汪安撫：沒事有我在❤

規模6.5強震襲來！奴才秒跳起 雙手緊抱汪安撫：沒事有我在❤

熱門快報

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【週年慶】毛毛商城1歲囉

【週年慶】毛毛商城1歲囉

即日起至10月底，週年慶全站滿千免運 結帳滿$1300再送寵物益生菌防蚤噴霧 立即逛！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面