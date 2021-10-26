真子公主結婚拜別父母！妹妹佳子突伸手緊擁　315字聲明逼哭網友

▲真子公主與妹妹佳子公主姊妹情深。（圖／達志影像／美聯社）



記者王佩翊／編譯

日本真子公主耗時4年，終於在26日上午遞交婚姻申請，脫離皇籍成為平民「小室真子」，而她當天上午從赤坂秋篠宮居所離開時，父親文仁親王、母親紀子妃以及妹妹佳子公主也親自在門口送別，只見真子公主先後向父母鞠躬道別，最後輪到妹妹時，佳子公主難掩悲傷的情緒，頓時衝上前去緊緊地抱著姊姊，動人畫面瞬間逼哭網友。事後，佳子公主也發表了相關聲明，字字句句都流露出姊妹情深。

真子公主26日上午10時左右走出自家大門，並向在場的媒體記者鞠躬致意，隨後秋篠宮夫婦與妹妹佳子公主也跟在她後頭，步出家門，親自送真子公主離開。事實上，真子公主雖然婚後不會馬上前往美國，但由於身分已經從皇室成員變成平民，因此也必須離開住了30年的皇室居所。

▲佳子公主在告別時緊擁真子公主。（圖／達志影像／美聯社）

據悉，真子公主與小室圭婚後將會住在位於涉谷的一間大廈，正因如此，此次道別對秋篠宮家而言，更是顯得難分難捨。只見真子公主先是依序向父母秋篠宮夫婦鞠躬拜別，隨後則是轉身與站在最旁邊的妹妹道別，然而佳子公主因為不捨與長姊分別，於是突然伸出雙手緊緊地擁抱了已經脫離皇籍的姊姊真子公主。

▲小室夫婦稍早舉行結婚記者會。（圖／達志影像／美聯社）



相關影片流出後，姊妹情深的畫面瞬間感動大批網友，事後，佳子公主也針對真子公主與小室圭兩人結婚一事發表聲明。佳子公主寫道，「不論是在過去或是未來，姊姊對我而言都是非常重要的存在。我們一同度過歡樂的時光，也經常覺得好險有姊姊在我的身旁，我發自內心地想要感謝她。此外，小室圭先生如此珍惜並重視姊姊，我也感到非常感謝。」

對於姊姊的婚事，佳子公主也提到，「有部分錯誤的情報被當作事實報導，還有許多惡意的人身攻擊，對此，我深感悲痛。在這樣的情況下，我在姊姊與小室圭先生的身邊，看到兩人一直以來互相支持。今天，兩人能順利結婚，我感到十分開心。今後我也衷心希望，姐姐、小室圭先生以及小室圭先生的家人們，都能度過安穩的日子。」言談之間句句流露出佳子公主對於姊姊的不捨與心疼。

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