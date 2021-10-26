「50公斤巨蟒」躲男星家天花板！亂竄影片曝...21萬人嚇呆

▲大蟒蛇躲在廁所天花板。（圖／翻攝自Instagram@zoeyrahman）

實習記者黃靜芸／綜合報導

馬來西亞男星祖伊拉曼（Zoey Rahman）住在登嘉樓鄉村，申於家附近有河流和果園，沒想到遭一隻50公斤重的大蟒蛇入侵，直接躲藏在他家中的天花板，日前他在社群網站曝光捕蛇過程，吸引逾21萬人觀看，網友全驚呆。

據《中國報》報導，這條蟒蛇大約是在2週前入侵祖伊拉曼家中廁所，他表示，「家人很少用這間廁所，前一晚爸爸進去拿東西，發現四周雖然很乾淨，但是地上卻很多灰塵」，他爸爸因此起了疑心，便與親戚一起檢查廁所的天花板，一打開燈，卻驚見一條蟒蛇盤繞在裡面。

▲祖伊拉曼表示，有被該條大蟒蛇「嚇到」。（圖／翻攝自Instagram@zoeyrahman）

他表示，為了處理這條蟒蛇，祖伊拉曼父親決定找民防部隊來家裡抓蛇，沒想到這隻蟒蛇竟然有50公斤重。捕捉過程也被祖伊拉曼全程以影片拍下放上網，由影片中可看到，兩名民防部隊員協力捕蛇，使盡力氣才將這隻巨蟒從天花板中抓出。

祖伊拉曼坦言，該條蟒蛇重達50公斤，他有被「嚇到」，所幸已被民防部隊抓走。他指出，這條蟒蛇可能來自後院附近的灌木叢，因為自家靠近河流，又有果園，經常有小動物出沒，他早已習以為常，但沒想到這次的「訪客」竟為一隻大蟒蛇。事後他也向民防部隊員表示感謝，冒生命危險捕蛇以維護家人的安全。