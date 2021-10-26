抽脂抽成植物人！她愛美整形心臟突停4分鐘　4年後現況曝光

記者詹雅婷／綜合報導

土耳其32歲女子阿芭絲（Sabina Abbas）為了讓自己的身材更好看，2017年接受抽脂及隆鼻手術，沒想到手術到一半時，她的心臟停止跳動長達4分鐘，隨後被緊急送醫。只不過，她在搶救期間失去意識，最終變成植物人狀態，住院4年後，狀況依舊。

鏡報報導，阿芭絲2017年7月在一間私人診所接受整形手術，同時進行抽脂及隆鼻，但她的心臟在手術期間卻突然停止跳動。在場醫療團隊見狀趕緊搶救，並在4分鐘後成功讓她的心臟恢復跳動，接著緊急送醫。

然而阿芭絲最終變成植物人狀態，住院時間長達4年之久，其中2年住在加護病房。直到現在，她還是處於植物人狀態，這讓她的丈夫魯斯泰姆（Rustem Abbas）感到相當氣憤，把愛妻的病情全歸咎於診所，並控告整形外科醫師及麻醉師。

Antalya'da 2017'de, burun estetiği ve yağ aldırma ameliyatına giren 32 yaşındaki 2 çocuk annesi Sabina Abbas'ın kalbi durdu. Hastaneye kaldırılan kadın 4 yıldır bitkisel hayatta. pic.twitter.com/8r5oV5p729 — @antalya.da (@antalyadaa) October 23, 2021

魯斯泰姆坦言，當阿芭絲變成植物人時，女兒才2歲、小兒子只有3個月大，當時得知妻子心臟停止跳動4分鐘時，醫師還說她會好起來，4年過去，「她才32歲，我們有2個孩子，女兒已經6歲、兒子4歲多，他們還在等媽媽回家」，直呼一家四口的生活早已變成人間煉獄。

魯斯泰姆進一步說明，訴訟案仍在進行當中，醫院還叫來警察想讓阿芭絲出院，「但在她完全康復之前，我不想讓她出院，我不同意。」

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