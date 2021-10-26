真子公主首提小室圭醜聞！記者會11分鐘快閃　親曝金錢糾紛內幕

▲小室圭與真子公主召開結婚記者會。（圖／達志影像／美聯社）



記者王佩翊／編譯

日本真子公主26日上午透過宮內廳遞交結婚申請，正式脫離皇籍成為平民「小室真子」。她在日本時間下午2時（台灣時間下午1時）與丈夫小室圭召開記者會，並首度親口提及有關於小室圭與其母親小室佳代的金錢糾紛。她表示，小室佳代與前未婚夫的債務問題目前正在朝「自己所期望的方向」解決，而小室圭本人也強調，將會盡全力解決該問題。

真子公主26日正式遞交結婚申請，成為日本皇室戰後首位沒有經由任何儀式便結婚脫離皇籍的女性成員。她與丈夫小室圭日本時間26日下午2時（台灣時間下午1時）在東京都某飯店召開結婚記者會，兩人現場並未接受任何記者提問，僅念完講稿後便離席，整場記者會只花了11分鐘就結束。

▲真子公主稍早離開秋篠宮居所時，與妹妹佳子公主相擁道別。（圖／路透）



事實上，因飽受無差別惡評攻擊而罹患PTSD的真子公主因為擔憂會繼續遭到輿論攻擊，因此反對召開結婚記者會，不過後來在宮內廳的勸說下，終於答應與小室圭一同面對媒體，然而前提是，所有問題都必須經過宮內聽過濾，不可臨時發問。當時曾一部引發外界譁然，沒想到日前宮內廳又閃電宣布，真子公主因為對於皇室記者的提問仍然感到「恐懼與不安」，因此拒絕在記者會上回答一切問題，讓媒體們也傻眼不已。

真子公主稍早首度以「小室真子」的身分與丈夫小室圭召開記者會，而她先是向在新冠疫情中為社會提供協助的人表達感謝，同時也向在這30年來守護、支持並且關心她的所有國民致上謝意，而她更首度親口提及小室佳代的金錢糾紛。

▲真子公主已脫離皇籍，正式更名為「小室真子」。（圖／路透）



真子公主在記者會中不斷幫丈夫緩頰，她提到，雖然有部分的媒體報導，小室圭是個不在乎她的想法的人，但其實對方一切行動都已經經過兩人的討論，例如，小室佳代與前未婚夫的金錢糾紛是朝著真子公主所希望的方向解決與發展，而小室圭2018年赴美留學，也是因為真子公主希望小室圭能考慮到兩人的未來生活，提前在海外落地生根，才會請他規劃留學，同時也強調在男方留學期間自己並未提供任何協助。

小室圭對於母親的金錢糾紛則表示，所有事情的原委就和4月發表的細節一樣，至今也非常感謝對方的諒解。而小室圭在4月提出願意支付「解決金」解決相關糾紛後，對方也表示願意和小室佳代再見一面，不過由於母親精神狀態不佳，經過醫師診斷，禁止和前未婚夫見面，因此後續事宜將由他本人居中與母親的前未婚夫協調。小室圭也一再強調，自己將會竭盡所能地解決這件事。

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