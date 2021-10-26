快訊／南韓前總統盧泰愚逝世　享壽88歲

▲南韓前總統盧泰愚。（圖／達志影像）

記者羅翊宬／編譯

《韓聯社》最新消息，南韓前總統盧泰愚今（26）日死亡，享壽88歲。盧泰愚老年後長年以來患病，近來病情急速惡化，雖住進首爾大學附設醫院接受專業醫療團隊治療，卻還是不敵病魔。

據悉，盧泰愚與前總統全斗煥為陸軍服役同期士兵，是繼全斗煥之後的第13任南韓總統，任期為1988至1993年，而他也是大韓民國史上第一位受審的國家元首，1995年曾至首爾地方法院出庭受審，依犯下參與軍事叛亂、內亂罪、謀殺上級未遂及受賄等罪名被判處22年半有期徒刑，經上訴後減刑為17年，1997年獲得前總統金泳三特赦。

根據韓媒《朝鮮日報》、《中央日報》，盧泰愚1932年出生於大邱市東區，其與全斗煥兩人為摯友關係，同時也是陸軍官校第11期的士兵，第4共和國時期兩人共同設立軍事秘密非法組織，並於1979年主導雙十二政變，之後全斗煥頒布517戒嚴令，並成為第12任總統，拉起第5共和國時期的序幕。

盧泰愚曾先後擔任保安司令官、體育部長、內務部長、首爾奧運（漢城奧運）組織委員長、第12屆國會議員、民主正義黨黨魁，1987年南韓掀起6.10民主化抗爭浪潮，盧泰愚同意民主化抗爭所提出的要求，頒布「6.29宣言」，同意修改憲法，將南韓改為總統直選制。

雖然修憲後南韓可以透過直選方式，讓在野勢力的候選人也有機會當選總統，不過1987年時在野勢力分裂成金泳三、金大中、金鍾泌等3位在野勢力候選人，因此最後盧泰愚得以以「偉大平凡人的時代」的口號成功當選第13屆總統；當選總統後，盧泰愚讓民主主義在南韓穩定發展、提升南韓的外交地位，同時引進「土地公有概念」（토지공개념，即土地的持有與處分可因公共利益而獲得適當的限制），在經濟發展作出貢獻。

盧泰愚卸任總統後，被依犯下主導雙十二政變、以武力鎮壓518光州民主運動、調度數千億韓元規模的秘密資金等嫌疑，與前總統全斗煥一同入獄，最後獲法院宣判17年有期徒刑、追繳2600億韓元，1997年12月獲得即將卸任的金泳三總統特赦，然而之後長久以來未繳納追繳金，直到2013年9月才全數繳納完畢。

隨著盧泰愚的病逝，全斗煥以後的1987年體制「1盧3金」時代（盧泰愚、金泳三、金大中、金鍾泌）正式宣告走入歷史。