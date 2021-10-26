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鬼屋直播嚇爆！女記者「浮誇摔倒」影片爆紅　網笑翻：快幫她加薪

記者張寧倢／編譯

美國佛州News4Jax新聞台為了即將到來的萬聖節，派遣一名女記者實地採訪當地一家鬼屋樂園，沒想到記者相當怕鬼，甚至被嚇到一秒慘跌在地上，誇張的反應讓這段採訪影片一砲而紅，網友笑稱，「老闆該幫她加薪了吧！」

▲▼美國女記者採訪鬼屋嚇爆，慘摔在地反被網友盛讚。（圖／翻攝自推特／@lenapringle_）

▲美國女記者採訪鬼屋嚇爆，反應超大，卻因此被網友盛讚。（圖／翻攝自推特／@lenapringle_，下同）

根據《太陽報》報導，News 4 Jax記者普琳格爾（Lena Pringle）22日前往曾被評為2019年最恐怖鬼屋的「13樓鬼屋」（13th Floor Haunted House）進行連線採訪，一開始進入鬼屋前她對棚內主播表示，之前同意做直播時還以為會很有趣，「但現在我有點害怕了，整個過程需要25分鐘，我今天只體驗其中一區，傀儡製作師。」普琳格爾還表示，她從來沒有獨自進過鬼屋。

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▲普琳格爾嚇到瞬間慘摔在地。

推特網友擷取的影片中可見，普琳格爾走在走廊上渾然未覺後面有一隻「鬼」跟著她，一邊說著話卻感覺到頭上有東西碰到她，普琳格爾迅速閃避而踉蹌一下，棚內主播建議她「不要回頭」、「深呼吸」，接著她重振精神地繼續說「好吧，如果你決定跑出來……」突然間，一個面目猙獰的喪屍瞬間從右側探出頭來，讓她嚇得快魂飛魄散，向後跌坐在地上，最後站起來搖頭揮手表示，「好了，我得離開了，我再也玩不下去了。」

許多電視機前的觀眾和網友看完這段採訪後，紛紛對普琳格爾感到同情，但同時也覺得她讓整段節目效果十足。有網友留言表示，「她跌倒的時候看起來好可憐！」、「老闆應該幫她加薪吧」、「她是未受重用的人才，我希望她可以升遷為坐在辦公室的全職員工」、「如果你還沒看過影片，趕快去看！」、「普琳格爾是最棒的」、「如果拳擊手能有這樣的身體擺動幅度，應該會打贏」。

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