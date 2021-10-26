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泰國恐怖醫用手套！買二手貨染色外銷　8千萬個回收手套流入美國

▲▼ 口罩,手套,防疫,疫情。（圖／取自免費圖庫pixabay）

▲泰國黑心商人收購使用過的手套，洗過染色烘乾後外銷。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

記者詹雅婷／綜合報導

應對新冠疫情，各國搶購面罩、口罩、防護衣、手套等防疫裝備。但美國有線電視新聞網（CNN）調查發現，泰國有不肖業者專門收購二手醫療手套，部分還沾有血跡，在洗過染色烘乾後，外銷至海外，其中也包含美國。儘管美國、泰國均已展開刑事調查，但經調查，早已有8000萬個回收手套流入美國。

曼谷郊區一間倉庫地板上，擺滿多袋使用過的醫用手套，這些手套明顯髒了，部分還沾有血跡，而一旁則擺著裝有藍色染料及多個手套的塑膠盆。依據泰國執法機構去年12月的突襲搜查，工人們會把用過的手套上色，洗過後用烘乾機烘乾，試著讓手套看起來像是全新的一樣。

CNN耗時數月調查發現，這些使用過的醫用手套在重新包裝之後，外銷各國，依據進口紀錄等紀錄，包括美國在內等國家全是受害者，這些手套早已入境美國。令人震驚的是，這些只是冰山一角，泰國境內還有多間類似的倉庫仍在持續運作中，搶賺疫情黑心財。

早在今年2月，美國一間公司就曾警告拜登政府此事。邁阿密商人柯斯臣（Tarek Kirschen）去年從泰國公司「Paddy the Room」訂購約200萬美元的手套，並轉賣給美國批發商，但卻不斷接到客戶抱怨電話，直到親眼看到才發現，「這些都是被用過的手套，有的還沾著血……我簡直不敢相信我的眼睛。」他最終把錢退給客戶，把這些髒手套當作垃圾丟掉。

但截至今年7月，這些黑心商品仍持續銷售數千萬個不合格的手套到美國，讓第一線醫療工作者及患者面臨風險。這當中的關鍵在，美國聯邦政府在疫情最嚴重時暫停針對防護性醫療設備進口的規定，甚至到現在都處於暫停狀態。光是美國受害企業就不只一家。洛杉磯另間進口商「AirQueen」砸下270萬美元訂購手套，但拿到的商品明顯有瑕疵，甚至發現第三方驗證報告造假。

CNN指出，儘管美國海關及邊境保衛局等單位接獲通報，警告泰國公司Paddy the Room把用過、不合格的手套運抵美國，但在這之後的進口紀錄也顯示，有28個貨櫃、超過8000萬個手套被進口到美國。而FDA則在今年8月才向港口工作人員示警。

美國及泰國當局目前已展開刑事調查，已知泰國當局近幾個月至少發動10次突襲搜查，沒收一箱箱二手及劣質手套，且許多二手手套是從中國或印尼收集，接著運往泰國清洗、乾燥並重新包裝。

泰國食品藥物管理局副祕書長布瑟姆（Supattra Boonserm）透露，不肖業者會從到處轉移地點，一旦被查到關閉營運，就會到另個地點重新開始，「在當前疫情之下，醫療手套的需求居高不下，非法手套數量龐大。」

《宇宙人外信》：中英日韓四聲道，時事閒聊學單字★

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