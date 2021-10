泰國恐怖醫用手套！買二手貨染色外銷　8千萬個回收手套流入美國

▲泰國黑心商人收購使用過的手套,洗過染色烘乾後外銷。(示意圖/取自免費圖庫pixabay)

記者詹雅婷/綜合報導

應對新冠疫情,各國搶購面罩、口罩、防護衣、手套等防疫裝備。但美國有線電視新聞網(CNN)調查發現,泰國有不肖業者專門收購二手醫療手套,部分還沾有血跡,在洗過染色烘乾後,外銷至海外,其中也包含美國。儘管美國、泰國均已展開刑事調查,但經調查,早已有8000萬個回收手套流入美國。

曼谷郊區一間倉庫地板上,擺滿多袋使用過的醫用手套,這些手套明顯髒了,部分還沾有血跡,而一旁則擺著裝有藍色染料及多個手套的塑膠盆。依據泰國執法機構去年12月的突襲搜查,工人們會把用過的手套上色,洗過後用烘乾機烘乾,試著讓手套看起來像是全新的一樣。

Trash bags stuffed full of used medical gloves, some visibly soiled, some even blood-stained, litter the floor of a warehouse on the outskirts of Bangkok. https://t.co/zw6f5YyoDN