科學家首見！25億年前紅寶石　發現古代生命痕跡

▲科學在紅寶石樣本含有的石墨中，發現25億年前的古老生命。（圖／取自滑鐵盧大學）

實習記者黃靜芸／綜合報導

科學家在分析一些世界上最古老的有色寶石時，發現了在25億年前的紅寶石中，存有古代生命的痕跡，他們在寶石中發現了一種叫做石墨的純碳殘留物，加拿大滑鐵盧大學地球與環境科學教授亞克姆丘克（Chris Yakymchuk）表示，這種物質很可能是地球出現細胞生命之前的一些古老微生物的遺骸。

據《CNN》報導，格陵蘭島擁有全球已知最古老的紅寶石礦床，滑鐵盧地球與環境科學教授亞克姆丘克領導的研究小組著手研究紅寶石的地質學，以瞭解紅寶石形成的必要條件。該團隊發現了一個紅寶石樣品，其中包含世界上已知最古老的紅寶石礦床，其中石墨是一種由純碳製成的礦物。進而對這種碳進行分析，結果顯示它是早期生命的痕跡。

亞克姆丘克說到，「這是我們第一次在含紅寶石的岩石中看到古代生命的證據」，「石墨的存在也為我們提供了更多線索來確定紅寶石是如何在這個位置形成的，這是直接根據其顏色和化學成分無法做到的」。

研究人員分析一種稱為「碳原子同位素」組成的特性，該特性測量不同碳原子的相對數量。超過98%的碳原子質量為12個原子質量單位，其餘少數質量為13或14個原子質量單位。

亞克姆丘克提到，「基於這種石墨中碳12含量的增加，我們得出結論，碳原子曾經是古老的生命，最可能是微生物，如藍藻」。此外，研究團隊發現，這種石墨不僅將寶石與古代生命聯繫起來，而且可能也是這種紅寶石存在的必要條件。