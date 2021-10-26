鄰居死樓上3周「30多隻屍蟲」入侵家中　男崩潰：每天活在恐怖片

▲男子意外發現樓上鄰居已死亡3周。（圖／示意圖，與本新聞無關／CFP）

記者李振慧／綜合報導

英國一名男子因為鄰居陳屍在家中長達3周，導致他家被遺體產生的大量蛆蟲與蒼蠅入侵，蟲子四處飛舞的場面看起來就像是恐怖電影，不但讓他在家無法吃東西，就連睡覺也得戴著口罩。

居住在史丹佛郡的64歲男子馬修斯(Thomas Matthews)表示，9月21日在浴室發現蛆蟲便向房東投訴，9月28日專業團隊來家中除蟲後，居然又出現蒼蠅，後來才被告知樓上鄰居死亡，已經陳屍在家中長達3星期，這些蟲應該都是來自樓上。

家中景象讓馬修斯崩潰表示，「到處都有蒼蠅在飛，地上則是爬滿蛆蟲，有次我去了醫院，回家發現廚房、客廳、臥室地板上至少30多隻蟲，如果我使用殺蟲劑對付牠們，只會掉出更多東西，每天都在掃個不停，我膝蓋又不好」。

馬修斯最後花大錢找專業團隊來家中大掃除，又花費英鎊100元（約台幣3,830元）把所有寢具和廚房用具更換，「雖然清潔公司說，我只要把所有用具洗過就好，但我一想到上面都是蟲的屍體就覺得想吐」，恐怖生活長達將近1個月，如今終於能再次住在乾淨的家。