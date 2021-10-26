漂亮繼母狂餵超鹹食物！6歲男童「鹽中毒」　慘遭抓頭硬撞身亡

▲6歲的男童亞瑟被繼母虐待，營養不良、身體虛弱，身上有多處瘀青，最終頭部重創身亡。（圖／翻攝自推特）

記者張寧倢／編譯

英國32歲女子塔斯婷（Emma Tustin）外貌姣好，卻是個狠心殺子的兇手，不僅長期虐待年僅6歲的繼子亞瑟（Arthur Labinjo-Hughes），去年6月亞瑟頭部出現嚴重撞擊，塔斯婷等了13分鐘才打報案電話求救，最終造成無法挽救的腦損傷而身亡當局調查後驚覺，孩子的親生爸爸竟也是長期進行殘酷虐待的加害人。

▲塔斯婷虐待並殺害年僅6歲的繼子亞瑟。（圖／翻攝自推特）

根據《每日郵報》報導，法庭文件指出6歲的亞瑟於2020年6月16日下午2時29分頭部遭受致命一擊，而繼母塔斯婷是在2時42分才打了999緊急專線，鄰居米勒女士（Carol Miller）本身就是一名護士，當時塔斯婷對她說亞瑟是自己撞到昏倒，而且在米勒為毫無反應的孩子急救時，塔斯婷不斷的說著話，聽起來像是在找藉口，卻一次也沒問過亞瑟的狀況如何。

塔斯婷報案時也聲稱，亞瑟趴在地上用頭撞地板，她想將孩子拉起來卻他用頭用力撞擊，接著亞瑟就暈過去了，他頭上的瘀青塊是自己弄的。塔斯婷還向鄰居米勒表示，亞瑟想要把她推下樓梯，因為自己並不是他的親生媽媽。然而，這一切只是塔斯婷的謊言，醫院相關人員在法庭上證實，亞瑟到院時體內鹽分含量相當高，一度懷疑是機器故障，隔天就因為頭部傷勢過重而去世。

▲亞瑟與生父休斯。（圖／翻攝自推特）

檢警調查發現，亞瑟長期遭受生父休斯（Thomas Hughes）與繼母「殘酷控制與虐待」，多次被餵食過量鹽份的食物與液體，導致「鹽中毒」，還被隔離、孤立長達14個小時，被迫睡在客廳地板上。幾名證人的證詞稱，亞瑟過於虛弱，連一杯水都舉不到嘴邊，他的衣服很髒，嘴唇乾裂到幾乎不能開口說話，頭髮、指甲髒亂，看起來營養不良，憔悴而疲憊。休斯還曾傳訊息給塔斯婷說，「把亞瑟的下顎扯開，把嘴堵上就行了，用繩子綁住他的嘴，在裡面塞只襪子什麼的。」

▲亞瑟曾因受虐而出現「鹽中毒」症狀。（圖／翻攝自推特）

神經病理學專家告訴陪審團，亞瑟死前受到非常強烈的搖晃與撞擊，頭部被一次或多次撞擊在堅硬的表面上，這種強而有力的抓握與搖晃一般女性也能做到。檢察官表示，亞瑟身上可見的傷痕和悲慘的身體狀況，以及顯然地絕望，每天都在提醒著2名被告，他們傷害他有多深。目前審理程序仍在進行當中，判決尚未出爐。另有消息指出，亞瑟隨著爸爸搬到塔斯婷住處大約3個月後即死亡。

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