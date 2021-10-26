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真子公主愛情長跑9年終嫁了！「交往→醜聞→結婚」時間軸一次看

▲▼小室圭,真子公主。（圖／達志影像／美聯社）

▲真子公主與小室圭稍早已經正式登記結婚。（組圖／達志影像／美聯社）

記者王佩翊／編譯

日本真子公主稍早透過宮內廳遞交婚姻申請並獲得受理，正式脫離皇籍，成為平民「小室真子」，夫妻兩人下午也將召開記者會。兩人原本決定要在記者會上回答皇室記者們事前提出的問題，不過卻臨時變卦，再度引發風波。真子公主與小室圭訂婚4年後終於完婚，日媒也整理了2人愛情長跑9年的詳細時間軸。

真子公主25日前往明仁上皇與美智子上皇后的居所報告結婚事宜，而這也是三人因受疫情影響，睽違1年7個月再度見面，當天吸引上百名記者與圍觀民眾集結於居所外。真子公主26日上午在秋篠宮夫妻與妹妹佳子公主的目送下，離開為於赤坂的居所，並在同日上午由宮內廳代為提出婚姻申請，正式成為平民。

▲▼真子公主,小室圭。（圖／路透）

▲真子公主在父親文仁親王、母親紀子妃以及妹妹佳子公主的目送下離開秋篠宮居所。（圖／路透）

據了解，真子公主因為深受PTSD所苦，原本拒絕召開結婚記者會，不過後來在宮內廳的勸說下，才勉強同意，但前提是必須提前過濾提問。然而稍早卻傳出，真子公主因為對於這些提問仍然感到「不安與恐懼」，因此拒絕在記者會上回答任何問題，讓提前好幾天研擬提問的皇室記者們超傻眼。

真子公主時隔4年，終於在26日正式完婚，日媒FLASH也將真子公主與小室圭愛情長跑9年來的各項大事件整理成時間軸：

2007年
小室圭的母親小室佳代與發生金錢糾紛的前未婚夫A男交往

2010年4月
真子公主進入國際基督教大學就讀
2010年9月
小室圭進入國際基督教大學就讀，小室佳代與A男訂婚

2012年6月
真子公主與小室圭在國際基督教大學的留學說明會中相識
2012年7月
真子公主與小室圭第一次約會
2012年8月
真子公主出發前往英國留學（2013年7月回國）
2012年9月
小室圭前往美國留學，小室佳代與A男取消婚約

2013年8月
A男透過信件要求小室佳代償還409萬3000日幣的借款（約新台幣100萬元）。小室佳代則表示，「我最多1個月只能還1萬日幣（約新台幣2443元）。」
2013年秋季
小室母子前往A男家中表示，在與律師商談後，認為不需償還該筆款項。小室圭則告訴A男，認為那筆錢是送給自己的。
2013年12月
小室圭向真子公主求婚，真子公主當場答應。

2014年3月
真子公主自國際基督教大學畢業
2014年6月
小室圭自國際基督教大學畢業
2014年7月
小室圭進入三菱東京UFJ銀行工作
2014年9月
真子公主前往英國就讀研究所（2015年9月回國）

2016年4月
真子公主擔任東京大學綜合研究博物館特派研究員，小室圭進入一橋大學研究所就讀
2016年8月
小室圭進入東京某律師事務所工作
2016年9月
真子公主進入國際基督教大學研究所就讀
2016年10月
日本雜誌《週刊女性》目擊兩人約會

▲▼日本真子公主。（圖／達志影像／美聯社）

2017年5月16日
NHK報導，真子公主即將於小室圭訂婚，宮內廳則回覆已經在準備中
2017年7月
原本預定在同月8日舉辦訂婚記者會，受到九州大雨影響延期
2017年9月3日
真子公主與小室圭共同召開記者會，宣布訂婚
2017年11月22日
宮內廳公布包含婚禮在內的所有結婚時程表
2017年12月12日
《週刊女性》爆料小室佳代與前未婚夫A男的金錢糾紛。
2017年12月底
小室圭前往宮內廳。隨後又在同月與母親小室佳代親自拜訪秋篠宮居所

2018年1月4日
真子公主緊急與小室圭商討後續事宜
2018年1月25日
《週刊文春》、《週刊新潮》先後報導小室佳代的金錢糾紛，數日後，真子公主親自向當時為天皇的明仁上皇夫婦報告，將延後婚禮
2018年2月6日
宮內廳正式宣布，包含預計於同年3月4日舉辦的納采之儀在內的所有結婚日程將延後至2020年
2018年8月7日
小室圭閃電赴美留學
2018年11月30日
真子公主的父親秋篠宮文仁親王在53歲生日記者會上坦承，「如果無法受到大家的祝福，那我認為就暫時不應該舉行婚禮。」

2019年1月22日
小室圭在爆發醜聞後首度發表聲明，並聲稱已經解決金錢糾紛

2020年11月13日
真子公主親自發表聲明稱，「結婚是為了活下去必經的選擇。」
2020年11月30日
秋篠宮文仁親王在生日記者會上表示，自己認可兩人結婚

▲▼真子公主,小室圭。（圖／路透）

2021年9月27日
小室圭自紐約返國，並以長髮造型示人，再度引發討論
2021年10月1日
宮內廳正式公布兩人結婚日程與細節，同時宣布真子公主因無差別惡評罹患PTSD
2021年10月18日
小室圭親自拜訪秋篠宮居所向文仁親王夫婦請安，也是兩人時隔3年多再度見面
2021年10月26日
真子公主與小室圭透過宮內廳提出婚姻申請，真子公主正式脫離皇籍成為平民「小室真子」

►真子公主完婚變人妻　日媒提問嚇壞她！記者會1環節緊急調整
►日本真子公主結婚了！更名「小室真子」　正式脫離皇室

《宇宙人外信》中英日韓四聲道，時事閒聊學單字★

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