英國女王出院近一周「仍不能遛狗」　3隻柯基愛犬被迫換人帶

▲英國女王伊莉莎白二世（Queen Elizabeth）將近一周「不能遛狗」。（圖／路透）

記者張寧倢／綜合外媒報導

英國女王伊莉莎白二世（Queen Elizabeth）現已95歲高齡，20日在住院接受初步檢查，這是她多年以來首次在醫院過夜，儘管隔日中午女王隨即出院，但醫師仍交代須多加休養，讓她被迫放棄「每天最重要的小事」，至今已將近一周未能帶著2隻愛犬在莊園中散步了。

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根據《每日郵報》、美聯社報導，英國女王20日住進倫敦一家醫院接受檢查，隔日中午隨即返回溫莎城堡，下午繼續回到辦公桌前做一些輕鬆的工作。白金漢宮表示，女王「不情願地」接受了醫生的建議，休息了幾天，但這與COVID-19無關。撰有《世界女王》（Queen of The World）一書的王室作家Robert Hardman表示，女王討厭人們對她大驚小怪，尤其是在健康問題上。

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現有消息稱，女王出院後一直聽從著醫生叮囑「認真休息」，導致她已經有將近一周的時間無法享受每天遛狗的樂趣了，自住院以來，她的2隻柯基犬和與1隻名為「Candy」的柯基臘腸混種犬都是由工作人員代為遛狗。據悉，女王一天之中最重要的事情之一，就是帶著狗狗一起搭乘座車到浮若閣摩爾宮（Frogmore House）附近散步，連丈夫菲利普親王逝世後的第一個獨自度過的周末，女王也去遛狗了，另外，那裡也曾是哈利與梅根住過的地方。

▲英國女王多年來幾乎每天都會去遛狗。（圖／路透）

報導稱，王室成員與友人都覺得女王每天往返遛狗的短途旅程是一種「補藥」，幫助90多歲的她保持了身體健康，如今她卻不得不放棄這個「心靈良藥」。白金漢宮24日表示，女王精神狀態良好，在休息的同時也還在履行一些輕鬆的公務職責。關於外界希望女王下周能在英國格拉斯哥（Glasgow）召開的聯合國氣候大會（COP26）上現身或以視訊方式露臉一事，最終決策將於周末出爐。