真子公主完婚變人妻　日媒提問嚇壞她！記者會1環節緊急調整

▲真子公主26日與小室圭結婚，正式脫離皇室。（圖／路透）

記者詹雅婷／綜合報導

日本真子公主26日與準駙馬小室圭完婚，更名「小室真子」正式脫離皇室，將共同現身下午在東京都的聯合記者會。只不過，2人原定在現場答覆記者們事先準備的提問，但此一環節25日晚間緊急取消，改以書面形式回覆，外傳是因為真子公主對部分問題感到震驚。

▲真子26日上午出發，離開前文仁親王夫婦和妹妹佳子公主親自送別，佳子更上前給了姐姐一個擁抱。（圖／路透）

綜合日本放送協會（NHK）等日媒報導，真子公主將以平民身分「小室真子」與小室圭共同出席當地下午2時的聯合記者會，現場將約有50名記者會到場，依據計畫，2人發言之後，將答覆宮內廳事先接受的5個提問。現已知日本媒體組成的宮內廳記者協會提出3個問題，日本雜誌協會、外國特派員協會各提出1問題。

只不過，記者會進行方式在25日晚間臨時變更。宮內廳表示，真子公主與小室圭不會在現場答覆記者事先準備好的問題，改以書面形式來答覆。官員透露，此次調整是依據醫師建議做出，因為真子公主對當中部分提問感到震驚。

▲日本真子公主與小室圭的結婚申請已被受理。（圖／達志影像／美聯社）

依據先前報導，現年30歲的真子與小室圭於2017年9月就已內定婚約，但隨後相繼出現小室家金錢糾紛的報導，日本國民對此褒貶態度不一，婚事最終被延期，真子更被診斷出創傷後壓力症候群（PTSD）。

真子的婚姻也有諸多「破例」。宮內廳表示，考慮到外界批評，將不實施皇室慣例的儀式，也將依據真子的意願，不予支付國家補貼（一時金），是戰後首位未領一時金就出嫁的皇族女性。

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