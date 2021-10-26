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日本真子公主結婚了！更名「小室真子」　正式脫離皇室

記者張寧倢／綜合外媒報導

日本真子公主（眞子內親王）將於今（26）日與準駙馬小室圭正式註冊結婚，小室於當地時間上午8時30分許從橫濱家中出發，真子公主也於10時從住處赤坂御用地出發，離開前文仁親王夫婦和妹妹佳子公主親自送別，佳子更上前給了姐姐一個擁抱。目前真子與小室圭已經提交結婚申請，也已獲受理，正式脫離皇室。

▲▼真子公主26日結婚前與佳子公主道別。（圖／翻攝自推特／@news24ntv）

綜合NHK等日媒報導，真子公主與大學同學小室圭相戀，婚事引發眾多爭議而延宕多年後，兩人終於在當地時間26日上午10時左右，將結婚申請提交到政府單位，並且已經獲得受理，這意味著真子公主如今正式離開了皇室，成為了平民「小室真子」。

▼日本真子公主與小室圭的結婚申請已被受理。（圖／達志影像／美聯社）

▲▼日本真子公主。（圖／達志影像／美聯社）

新婚的小室夫婦將於下午2時（台灣時間下午1時）共同現身東京都內一間飯店，召開聯合記者會。不過，記者會進行方式25日晚間出現改變，原定2人會直接回答記者的提問，但宮內廳無預警取消現場答覆提問環節，將改以書面形式回覆。

據先前報導，現年30歲的真子與小室圭於2017年9月就已內定婚約，但隨後相繼出現小室家金錢糾紛的報導，日本國民對此褒貶態度不一，婚事最終被延期，真子更被診斷出創傷後後壓力症候群（PTSD），而她的婚姻也有諸多「破例」。宮內廳表示，考慮到外界批評，將不實施皇室慣例的儀式，也將依據真子的意願，不予支付國家補貼（一時金），是戰後首位未領一時金就出嫁的皇族女性。

共同社報導，真子結婚脫離皇籍後，皇室成員將變更為共計17人，包括男性5人、女性12人。

►真子公主26日大婚！婚事波折3年　棄千萬嫁妝「降格平民」勇敢逐愛
►真子公主癡情10年！沉溺小室圭「陽光笑容」堅持下嫁　患PTSD也甘願

《宇宙人外信》：中英日韓四聲道，時事閒聊學單字★

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