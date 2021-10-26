美連鎖餐廳時薪僅約60元　辣妹服務生靠小費「一周賺進3.5萬」

▲美國知名連鎖餐廳Hooters時薪只有台幣59元。（圖／資料照／達志影像／美聯社）

實習記者黃品臻／綜合報導

美國知名連鎖餐廳Hooters才爆出要求女服務生換上超短熱褲的爭議，外媒近日又挖出現職女服務生拍攝影片透露時薪只有2.13美元（約新台幣59元），但是靠著小費，一週卻可以額外賺進1258美元（約新台幣3萬5千元），讓網友們直呼不敢相信。

據美媒《福斯新聞》（Fox News）報導，在南卡羅萊納州分店當服務生的醫學院學生松兒（Kirsten Songer），今年六月在社群平台Tiktok上傳了一部影片，透露除了每小時2.13美元的時薪之外，她每週還可以額外賺到多少小費。

松兒表示當週（影片拍攝時）是很不錯的一週，有幾個輪班的時間段不錯，有些則還好。影片中她說明，周日上班調酒調了7個小時就賺了408美元（約新台幣1萬1千元）的小費；周一她連值了2個班，第一個班是從早上10點半到下午5點半、賺了300美元（約新台幣8361元），但第二個班從下午5點半到午夜就只賺了50美元（約新台幣1393元）。

周二松兒上班6小時賺了190美元（約新台幣5295元）；周三她上班4小時賺了50美元，而周六她一共賺了260美元（約新台幣7246元）的小費，其中的60美元只因為她和一名男客人「說話」就拿到了。

此外，松兒還提到，周五早上為Hooters的日曆拍了一張照片作為促銷使用，一共拿到了50美元的獎金，加總下來，松兒當週拿到的小費就高達1258美元，外加拍照的50美元。

影片自6月發布以來，至今已有超過25萬人次觀看，不過多數網友都對松兒的基本工資只有2.13美元感到震驚，更有網友留言表示，「天啊！我當服務生時也是每個小時2.13美元，但那已經是21年前了」。不過也有網友不以為然，認為松兒加上小費的薪水再平均下來，時薪約有32美元。

報導指出，雖然美國聯邦政府規定的基本工資為時薪7.25美元，但若是收小費的服務生（tipped worker），加上小費每小時若可達到7.25美元，最低工資就可以2.13美元來計算，儘管有些州會對小費服務生的最低工資有更高的要求，但南卡羅萊納州就是跟著聯邦政府的規定走。