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幫男友哺乳！　奇葩情侶每天都要「親密一下」：很有安全感

▲▼情侶。（圖／取自免費圖庫pixabay）

▲英國一對情侶透過哺乳紓解彼此的壓力。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

記者張靖榕／綜合外電報導

英國電視頻道「Channel 4」日前播出一部紀錄片，主角是一對熱愛哺乳的情侶，當一整天工作完感到壓力難以釋放時，女友芭騰斯（Buttons）就會讓男友堤普（Tip）吸吮她的乳頭，她說能夠藉由這種方式讓自己放鬆、產生安全感並感到滿足，對堤普來說也有類似效果，兩個人更認為因為這樣，他們的關係更加親密有愛。

《每日星報》報導，「Channel 4」於25日播出的紀錄片跟拍兩人，他們都在一處倉庫做倉儲相關工作，結束一天長達15小時又苦又累的班後，都急著想要回到家，途中她甚至提議在路邊提車，先「快吸」一下，好讓彼此能先稍微放鬆。

芭騰斯主動出言挑逗堤普，「我希望你已經渴了」，然後堤普會回答，「寶貝，我超想讓妳哺乳。」回到家後兩人會在沙發上，芭騰斯撩起上衣呈現躺姿，堤普則像嬰兒一般趴在她身上進行每日的儀式。

芭騰斯聲稱為男友哺乳能讓她感到滿足，「感覺就像泡一場溫暖的熱水澡，同時感到安心。我覺得這個時候比其他任何時候都和他更親近」，她說以往人們都認為接吻是最親密的事情，但她和堤普所做的比接吻更厲害，「我覺得對他很有愛、很有安全感，而且很珍惜他。」

至於堤普為何也那麼投入，他自我剖析得出一個結論，就是他在剛出生時就被棄養成為孤兒，嬰兒時期從未經歷過哺乳，「我覺得有那麼一點可能，這是我長大成人後還那麼受吸引的原因。」

堤普解釋他並沒有要把芭騰斯想像成是他的媽媽，芭騰斯也沒有把他看作兒子，重點只是哺乳這件事，「就是我完全投入其中，完全感受到被呵護的感覺。」

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