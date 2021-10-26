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土耳其總統取消驅逐10國大使：他們已收回指控　相信未來會更小心

▲土耳其總統艾爾段（Recep Tayyip Erdogan）。（圖／達志影像／美聯社）

▲土耳其總統艾爾段日前下令驅逐10國大使。（圖／達志影像／美聯社）

文／中央社記者何宏儒安卡拉25日專電

土耳其總統艾爾段週末下令驅逐10國大使，各國聲明「尊重土耳其法律、不干涉內政」後，艾爾段認為使節們「已收回指控」、「相信會更小心」，潛在外交危機似就此落幕。

艾爾段（Recep Tayyip Erdogan）今天晚間於內閣會議後，在電視轉播的演說中強調：「我們不可以容忍一群大使對司法進行干預。」

他表示，一些國家大使最近發表「沒有根據、不尊重的」聲明，內容違背土耳其主權和司法體系，「我國法官、檢察官、律師，以及司法體系內所有成員都遭到此一奇恥大辱攻擊」。

美國、德國、丹麥、芬蘭、法國、荷蘭、瑞典、加拿大、挪威和紐西蘭大使館18日發表聯合聲明，要求公正且快速解決卡瓦拉（Osman Kavala）案，並緊急釋放他。土耳其外交部隨即召見10國大使，指責聯合聲明不負責任。

64歲商人、慈善家卡瓦拉未經審判已被關押4年。他被控資助2013年全國各地示威抗議並且涉及2016年的流產政變。在最新審判持續期間，卡瓦拉還押候審，他否認有關指控。

艾爾段23日表示，已經指示外交部長「務必立刻宣布」那10名大使為「不受歡迎人物」。如果外交部照辦，勢必導致與這些國家關係出現嚴重裂痕。其中7國是北大西洋公約組織（NATO）盟邦，德、美同時也是土耳其兩個最大貿易夥伴。

艾爾段今天指出，相關大使館另外發表聲明，「已經收回原來的指控，提到『維也納外交關係公約』（Vienna Convention on Diplomatic Relations）第41條，並且承諾會遵守公約，不干預駐在國司法體系」。

「我們不想製造危機，而是要保護權利、榮譽、尊嚴、利益和國家主權。」艾爾段說：「我相信這些大使在我國發表聲明時將會更加小心。我國不可以接待不尊重我國價值和敏感性的人，不管他們的頭銜為何。」

艾爾段幾天後將出席在義大利羅馬舉行的20國集團（G20）高峰會，如果這起外交風波無法及時落幕，甚至若真有使節遭到驅逐，那麼他屆時將陷入尷尬境地，不僅土耳其與美國在內西方國家的關係將更緊繃，也會給艾爾段與美國總統拜登尚未排定的「艾拜會」平添變數。

土耳其廣播電視公司國際頻道（TRT World）記者在報導中指出，艾爾段於內閣會議後的演說傳達堅定訊息，「我不認為現在會有大使遭到驅逐」、「未來幾天會繼續採取降低緊張的舉措」。

國營安納杜魯新聞社（Anadolu Agency）晚間報導，10個大使館都已聲明，強調「繼續遵守『維也納外交關係公約』第41條。」

第41條條文規範相關人員「均負有尊重接受國法律規章之義務，此等人員並負有不干涉該國內政之義務」。

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