美股道指標普再創新高　特斯拉市值衝破1兆美元

根據券商公會最新數據顯示，截至今年8月複委託交易累積總額高達3.04兆，相較去年同期成長122%，其中美股交易量高達77%，比同期更成長131%。元大期貨(6023)近期獲主管機關核准開放差價契約(CFD)商品標的，新增國外股價指數、國外個股與白銀，相較市場既有的外匯、黃金及原油，範圍延伸至大眾所熟悉的指數類別，交易人標的選擇增添更多元動能。