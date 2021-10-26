　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

外籍旅客11／8起赴美須打2劑　台灣人打AZ、BNT、莫德納可入境

文／中央社記者徐薇婷華盛頓25日專電

白宮今天宣布入境新規細節，11月8日起所有外籍旅客須打完2劑獲美國FDA或WHO核准疫苗才可入境，包括台灣目前施打的AZ、BNT與莫德納疫苗，僅未滿18歲孩童與少數族群例外。

▲▼ 美國洛杉磯國際機場。（圖／達志影像／美聯社）

▲美國洛杉磯國際機場。（圖／達志影像／美聯社）

根據白宮今天提供的資料，美東時間11月8日零時起，所有赴美外籍旅客登機前須出示2種文件，包括完整接種證明及出發前3天內檢驗陰性報告；若是施打兩劑型COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗，第2劑打完2週以上才算完整接種。

這項新規將取代美國前總統川普（Donald Trump）任內對中國、印度、英國、歐洲申根區等33國實施的旅遊禁令。新規適用所有國家，包括目前赴美不受限的台灣。

在認可疫苗方面，美國疾病管制暨預防中心（CDC）決定接受獲美國食品暨藥物管理局（FDA）核准與世界衛生組織（WHO）緊急使用清單（EUL）上疫苗。

這包括莫德納（Moderna）、輝瑞/BNT、單劑型嬌生（Johnson & Johnson）、AZ（AstraZeneca，阿斯特捷利康）、印度版AZ疫苗Covishield、中國國藥和中國科興疫苗。台灣國產疫苗高端目前並不在列。

根據美國CDC規定，由於混打在許多國家越來越普遍，混打任兩劑獲認可疫苗也會被視為完整接種，得以入境美國，但兩劑間隔不得少於17天。

美國入境新規上路後，僅5大主要族群能在未完整接種疫苗下入境美國，包括未滿18歲孩童與青少年、特定COVID-19疫苗臨床試驗參與者、患有疫苗接種禁忌症民眾、因緊急或人道因素須赴美（須持美國政府核發認證信函），以及來自疫苗完整接種率10%以下的國家且持非旅遊簽證的民眾。

至於美國是否可能擴大認可未在WHO緊急使用名單上的疫苗，根據美國一名資深官員今天在背景簡報會中的回答，機率恐怕不高。

這名官員表示，美國之所以選擇美國FDA與WHO認可名單，是因為這些疫苗經過容易定義的國際認可標準程序。但官員強調，WHO與旗下免疫專家戰略諮詢小組（SAGE）定期檢視緊急使用清單，待其他特定疫苗效力數據出爐，未來也會經過審查程序。

在篩檢規定方面，新規上路後，外籍旅客仍維持目前規定，持出發前3天內檢驗陰性報告即可。但所有未完整接種民眾，包括美國公民、美國永久居民及上述5大豁免族群，則須在出發前1天內進行篩檢。

此外，2至17歲的孩童與青少年雖不受疫苗規定限制，但仍須持檢驗陰性報告。若隨行大人已接種完疫苗，未打疫苗的2至17歲孩童則可持出發前3天內報告；若是單獨旅行或隨行大人未打完疫苗，則須持出發前1天內報告。

為加強接觸者追蹤，未來所有飛往美國航班的航空公司都須備好乘客聯絡資訊，待需要時提供給美國疾管中心。

美國總統拜登（Joe Biden）今天在新規公告中表示，美國CDC與衛生部認定，接種疫苗是減緩疫情傳播最佳方式。截至10月24日，29國疫苗覆蓋率已超過70%，許多國家努力鼓勵民眾施打疫苗，部分國家也考慮或正把疫苗接種列為入境條件。

有鑒於這些事實與情況，拜登指出，他認定摒棄先前針對特定國家的入境限制，改採以疫苗接種為主要依據的航空旅遊政策，並藉此推動安全恢復國際赴美旅遊，這麼做符合美國利益。

 

►快搶！智慧型手機竟然才3690元

ET快訊
遭爆不倫小15歲護理師　王必勝「結巴」回應了
AZ第二劑10點開搶！兩大對象手刀準備　棄打無法預約下輪
王必勝爆不倫「小15歲護理師」背景起底　IG打卡曝裸胸照
陳時中「高端500萬劑打不完」　最新接種數曝！鄉民喊與郭董有
王必勝爆不倫小15歲護理師　3人親密出遊直擊

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

駭客問題猖獗　美國務院擬針對網路空間成立專責機構

土耳其總統取消驅逐10國大使：他們已收回指控　相信未來會更小心

歐盟批准施打莫德納加強劑　開放18歲以上成人接種

《華爾街日報》曝台灣軍隊問題：士氣低迷難和中國抗衡

美股道指標普再創新高　特斯拉市值衝破1兆美元

眼鏡蛇從車上冷氣口竄出嚇壞妹子！抓蛇達人：第一次看到

外籍旅客11／8起赴美須打2劑　台灣人打AZ、BNT、莫德納可入境

美國脫口秀專題談台灣　主持人幽默解釋台海緊張

4年來首次　拜登率團出席美國與東協視訊峰會

蘇丹政變3名抗議者遭射殺　美喊話釋放被捕官員

小妹妹唱《地球上最浪漫的一首歌》　「玩很大」7週年全員哭慘...想他♥

強震！9歲哥急喊妹妹「過來」　衝向她緊抱懷中保護...暖哭網

宋智孝金手發威「玻璃橋連過7關」腳狂抖　「機率僅0.7%」全場驚呼...Haha傻眼飆髒話

疑為拍美照！女子路燈當鋼管爬 下秒「整根斷成2截」竟直接走人

規模6.5強震襲來！奴才秒跳起 雙手緊抱汪安撫：沒事有我在❤

口角衝突約談判！10人當街大亂鬥　男「被車來回輾壓」竟秒起身砸車

孟美岐爆當小三「正宮抓包開房」 認了「有交往」崩潰：為何要騙我

嬤撂狠話「抓貓回來就丟掉！」見面秒當金孫疼❤深情對唱兒歌

薑母鴨吃一半...強震來襲嚇傻逃　秒放碗公「不忘關火」網讚100分

車開一半整根排檔桿「離家出走」　運將囧爆卡路中！警傻眼幫推車

駭客問題猖獗　美國務院擬針對網路空間成立專責機構

土耳其總統取消驅逐10國大使：他們已收回指控　相信未來會更小心

歐盟批准施打莫德納加強劑　開放18歲以上成人接種

《華爾街日報》曝台灣軍隊問題：士氣低迷難和中國抗衡

美股道指標普再創新高　特斯拉市值衝破1兆美元

眼鏡蛇從車上冷氣口竄出嚇壞妹子！抓蛇達人：第一次看到

外籍旅客11／8起赴美須打2劑　台灣人打AZ、BNT、莫德納可入境

美國脫口秀專題談台灣　主持人幽默解釋台海緊張

4年來首次　拜登率團出席美國與東協視訊峰會

蘇丹政變3名抗議者遭射殺　美喊話釋放被捕官員

豪宅變牢房！趙建銘服刑住2-5人房　情緒穩定晚餐3菜1湯

等不到國境開放再去搭！日本首列「足湯新幹線」明年3月停駛

新北人等到了！台灣松屋新莊店籌備中　人力銀行召募員工　

《魷魚遊戲》揭貧富差省思！2壽險業推微型保險　7萬名保戶受惠

自921開始算！進入「隱沒帶地震」活躍期　學者憂恐有更大地震

王必勝結巴回應不倫戀　曖昧小15歲護理師：沒有辦法再回答了

爆不倫小15歲護理師　王必勝一個動作曝已被女方家人認可

駭客問題猖獗　美國務院擬針對網路空間成立專責機構

陸女星電費66萬「嗆國家電網」突刪文！　驚吐「國家警告」失眠了

心測「選喜歡的體驗活動」　秒看出工作意義，你適合創業還是當上班族

女Coser「單布刺客裝」太邪惡 網：重播3hr正常嗎？

國際熱門新聞

全家吃媽媽煮的咖哩　中毒2死3命危

媽媽午睡　醒來9歲兒吊死鞦韆上

印度神童又說中！它「滿血復活」

外籍旅客11/8起赴美須打2劑　台灣人打AZ、BNT、莫德納可入境

塔利班斬首排球正妹大逆轉　未婚夫涉有重嫌

美國脫口秀取材台灣　林昶佐大罵「中國他X的台北」

詐領紓困貸款！他爽砸160萬買寶可夢卡

眼鏡蛇卡車上冷氣口　抓蛇達人：第1次看到

國中少女瘋減肥！吃「蝴蝶藥」目標瘦到27kg

吹哨者：臉書演算法「刺激對立」

日本KM生物研發COVID-19疫苗　快則明春申請許可

《華爾街》：台灣軍隊士氣低　難和中國抗衡

麥當勞員工曝「這品項」賣最差

美國脫口秀專題談台灣　主持人幽默解釋台海緊張

更多熱門

相關新聞

3萬人春節回台　醫估確診數！這情況恐30間學校停課

3萬人春節回台　醫估確診數！這情況恐30間學校停課

衛福部草屯療養院醫師沈政男表示，春節將會有3萬人回台，現在入境陽性率為千分之1到2，也就是說，春節期間至少會有3、40個陽性案例進來，「而如果他們都在家檢疫，後果就是至少30間學校會停課啦！」

陳時中「500萬劑高端打不完」　鄉民曝與郭董有關

陳時中「500萬劑高端打不完」　鄉民曝與郭董有關

歐盟批准莫德納加強劑　18歲以上成人可接種

歐盟批准莫德納加強劑　18歲以上成人可接種

AZ第2劑10點開搶！2大對象手刀準備　棄打無法預約下輪

AZ第2劑10點開搶！2大對象手刀準備　棄打無法預約下輪

日本KM生物研發COVID-19疫苗　快則明春申請許可

日本KM生物研發COVID-19疫苗　快則明春申請許可

關鍵字：

新冠肺炎疫苗

讀者迴響

熱門新聞

全家吃媽媽煮的咖哩　中毒2死3命危

阮經天《艋舺》是同性戀「細節曝光」

曾控「方媛是小三」介入她與郭富城！女星突宣布離婚

瑤瑤打BNT曝「專業穿搭」　護理師看了都認證

《康熙來了》郭鑫赴陸發展暴瘦：生為中國人很驕傲

王必勝爆不倫小15歲護理師　3人親密出遊直擊

台中街頭驚見「超辣豹紋妹」！

媽媽午睡　醒來9歲兒吊死鞦韆上

婆婆衝到娘家罵人！驚覺車子房子「全媳婦買的」

楊冪現身機場…瘋粉大喊「我想睡你」

陳立農被出征「台獨」　緊切割辭演台片《時光機》

新員工到職主動加班到半夜　隔天公司癱瘓了

江俊翰站花東公路柵欄旁低頭落淚：請別再為我加油

老蕭言論引戰火統神深夜下指導棋

「3星座」提分手毫無徵兆，不愛就不愛

更多

最夯影音

更多
小妹妹唱《地球上最浪漫的一首歌》　「玩很大」7週年全員哭慘...想他♥

小妹妹唱《地球上最浪漫的一首歌》　「玩很大」7週年全員哭慘...想他♥
強震！9歲哥急喊妹妹「過來」　衝向她緊抱懷中保護...暖哭網

強震！9歲哥急喊妹妹「過來」　衝向她緊抱懷中保護...暖哭網

宋智孝金手發威「玻璃橋連過7關」腳狂抖　「機率僅0.7%」全場驚呼...Haha傻眼飆髒話

宋智孝金手發威「玻璃橋連過7關」腳狂抖　「機率僅0.7%」全場驚呼...Haha傻眼飆髒話

疑為拍美照！女子路燈當鋼管爬 下秒「整根斷成2截」竟直接走人

疑為拍美照！女子路燈當鋼管爬 下秒「整根斷成2截」竟直接走人

規模6.5強震襲來！奴才秒跳起 雙手緊抱汪安撫：沒事有我在❤

規模6.5強震襲來！奴才秒跳起 雙手緊抱汪安撫：沒事有我在❤

熱門快報

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【週年慶】毛毛商城1歲囉

【週年慶】毛毛商城1歲囉

即日起至10月底，週年慶全站滿千免運 結帳滿$1300再送寵物益生菌防蚤噴霧 立即逛！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面