美國脫口秀取材台灣　林昶佐英文飆罵「中國他X的台北」也變哏

▲美國脫口秀《上週今夜秀》（Last Week Tonight），最新一集節目的題材是介紹台灣的國際處境。（圖／YouTube／LastWeekTonight）

記者林彥臣／綜合報導

美國知名電視脫口秀節目《上週今夜秀》（Last Week Tonight）在最新一集的節目中主持人奧利佛（John Oliver）取材台灣的時事，以幽默戲謔的方式，向觀眾解釋台灣的歷史與國際困境，包括 John Cena「辱華」、立法院丟豬內臟、林昶佐在演唱會大罵「中國他X的台北」，還有總統蔡英文問到統獨議題的神回應，都變成他在節目中介紹台灣的哏。

節目開始不久，奧利佛就先提及共機擾台的現況，以及好萊塢巨星John Cena說「台灣是第一個看到玩命關頭9的國家」遭指控辱華，還被迫用標準的中文向中國人道歉，另外還提到 WHO官員接受香港媒體訪問時，一問到台灣就假裝斷訊，又轉移話題的尷尬畫面。

▲奧利佛介紹說，台灣的供應鏈從汽車到情趣玩具無所不在。（圖／YouTube／LastWeekTonight）



對於台灣的重要性，奧利佛介紹說，「台灣是全球供應鏈重要的一環，是世界上重要的半導體供應商，從汽車到情趣玩具絕對無處不在」。

奧利佛還以奧運舉例台灣的國際處境，對於台灣以中華台北為名參加奧運的安排，並不是所有人都喜歡，就像一位重金屬搖滾歌手（林昶佐）在2012年用英文說，「我們的國家隊，被稱為中國他X的台北，他X的胡說八道對吧，我們不能叫你台灣，對不起，必須叫中國他X的台北」。

▲奧利佛讚爆蔡英文的神回應。（圖／YouTube／LastWeekTonight）



在節目接近尾聲時，引用了總統蔡英文受訪的畫面表示，「台灣已經是個功能上獨立的國家，有自己的政府、選舉，我們不需要一個獨立聲明，宣布自己獨立」。

奧利佛對此表示，她其實已經很清楚宣布獨立，但是也很技巧修飾了這段獨立聲明，因為她很清楚將這件事情正式化，可能會引起很多麻煩，就像第一次見到你伴侶的父母，就打招呼說，「hi，我經常性的在X你的後代」，是的，每個人都知道了，但你正式宣布了，在場的每個人都會覺得處境更加困難。

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