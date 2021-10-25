　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

塔利班斬首「排球正妹」案情大逆轉　未婚夫家涉有重嫌

▲▼塔利班,哈奇米（Mahjabin Hakimi）。（圖／翻攝推特）

▲阿富汗女排新秀哈奇米（Mahjabin Hakimi）遭斬首，案情大逆轉兇手指向未婚夫。（圖／翻攝推特）

記者林彥臣／綜合報導

阿富汗一位青年女排新秀哈奇米（Mahjabin Hakimi）教練還出面指控，她是遭到塔利班成員斬首殺害。不過案情隨後出現逆轉，因為家屬認為哈奇米陳屍在喀布爾的未婚夫家中，強烈懷疑她是被未婚夫家的人害死的。

印度的事實核查網站ALT News指出，阿富汗女排遭到殺害的消息，在10月22、23日左右在網路上與國際媒體間瘋傳，包括《印度時報》（The Times of India）、《論壇報》（The Tribune）、《今日印度》（India Today）、《每日郵報》（Daily Mail）都爭相報導，不過最早報導的媒體則是10月19日報導的《波斯獨立報》（Independent Persian），但事實上哈奇米早在8月塔利班接管全國之前就已經身亡。

▲▼塔利班,哈奇米（Mahjabin Hakimi）。（圖／翻攝推特）

▲哈奇米（Mahjabin Hakimi）遺體在未婚夫家發現。（圖／翻攝推特）

ALT News找到一位哈奇米的親戚指出，哈奇米死於8月6日，遺體在喀布爾的未婚夫家中被發現，未婚夫聲稱她是窒息而亡，但家屬都懷疑是未婚夫家的人幹的。

親戚進一步透露，哈奇米2020年就跟未婚夫訂婚，從此之後就在喀布爾同居，後來哈奇米獲得了美國的獎學金，因此與未婚夫家產生了衝突。

▲▼墓碑顯示，哈奇米死於波斯曆1400年5月15日，也就是西元2021年8月6日。 。（圖／翻攝自Alt News）

▲墓碑顯示，哈奇米死於波斯曆1400年5月15日，也就是西元2021年8月6日。 。（圖／翻攝自Alt News）

親戚還分享了墓碑的照片，內容顯示哈奇米死於波斯曆1400年5月15日，也就是西元2021年8月6日。

ALT News方面指出，已聯繫未婚夫家屬，尚未取得回應。

►按這訂閱Podcast《小編沒收工》每天給你熱門話題10分鐘

►快搶！智慧型手機竟然才3690元

ET快訊
LINE傳SWAG片　吳夢夢告他！判決結果出爐

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

騙過政府詐領紓困貸款！他爽砸160萬買「寶可夢卡」…下場慘了

塔利班斬首「排球正妹」案情大逆轉　未婚夫家涉有重嫌

沙烏地暗黑王儲曾揚言「毒戒指」謀殺前國王　還被爆是精神病患

13歲就當爸！他24歲成獸父「性侵11歲女兒」…超慘下場曝光

真子公主明出嫁！「軟飯男」爭議爆不完　傳遭岳父拒絕安排見天皇

香香女午夜攔車！好心運將免費載回家　「隔天生意爆好」他卻崩潰

大麻可醫用也可入菜　泰國鬆綁規定盼創經濟產值

晚餐約會超浪漫！Tinder妹「結帳1動作」讓他幻滅　po網反被罵爆

每年懷孕！她21歲「已是3寶媽」挨轟　挺7月大孕肚回嗆被讚爆

蘇丹軍事政變！「總理不挺」被逮捕押走　群眾包圍軍方總部爆槍響

小妹妹唱《地球上最浪漫的一首歌》　「玩很大」7週年全員哭慘...想他♥

強震！9歲哥急喊妹妹「過來」　衝向她緊抱懷中保護...暖哭網

疑為拍美照！女子路燈當鋼管爬 下秒「整根斷成2截」竟直接走人

宋智孝金手發威「玻璃橋連過7關」腳狂抖　「機率僅0.7%」全場驚呼...Haha傻眼飆髒話

規模6.5強震襲來！奴才秒跳起 雙手緊抱汪安撫：沒事有我在❤

口角衝突約談判！10人當街大亂鬥　男「被車來回輾壓」竟秒起身砸車

孟美岐爆當小三「正宮抓包開房」 認了「有交往」崩潰：為何要騙我

嬤撂狠話「抓貓回來就丟掉！」見面秒當金孫疼❤深情對唱兒歌

「蔡英文不是我們的隊友」　陳柏惟發聲要基進派人補選立委

以為小狗落水！「海豹」游進漁港　熟練探頭、潛水...吸引民眾圍觀

騙過政府詐領紓困貸款！他爽砸160萬買「寶可夢卡」…下場慘了

塔利班斬首「排球正妹」案情大逆轉　未婚夫家涉有重嫌

沙烏地暗黑王儲曾揚言「毒戒指」謀殺前國王　還被爆是精神病患

13歲就當爸！他24歲成獸父「性侵11歲女兒」…超慘下場曝光

真子公主明出嫁！「軟飯男」爭議爆不完　傳遭岳父拒絕安排見天皇

香香女午夜攔車！好心運將免費載回家　「隔天生意爆好」他卻崩潰

大麻可醫用也可入菜　泰國鬆綁規定盼創經濟產值

晚餐約會超浪漫！Tinder妹「結帳1動作」讓他幻滅　po網反被罵爆

每年懷孕！她21歲「已是3寶媽」挨轟　挺7月大孕肚回嗆被讚爆

蘇丹軍事政變！「總理不挺」被逮捕押走　群眾包圍軍方總部爆槍響

成晉生涯首支再見安：我知道阿立跑得回來！

萊恩雷諾斯新片殺青想「暫息影」！嬌妻布蕾克一秒吐槽他、金鋼狼喊＋1

陳冠宇這次不落淚對獅雪恥！一軍首勝來得突然：意想不到

泫雅罕見全脫了！上空泡澡照「渾圓半胸」身材辣瘋網：羨慕男友Dawn

周治邦／調高基本工資　政府財政比台灣勞工頭痛

目睹歐巴路邊嘟嘴狂自拍賣萌 戲精妹掩面睜大眼等看好戲XD

國際熱門新聞

全家吃媽媽煮的咖哩　中毒2死3命危

媽媽午睡　醒來9歲兒吊死鞦韆上

塔利班斬首排球正妹大逆轉　未婚夫涉有重嫌

印度神童又說中！它「滿血復活」

男童打疫苗被採訪　獨特名字讓他瞬間爆紅

13歲就當爸！他24歲成獸父性侵11歲女兒

詐領紓困貸款！他爽砸160萬買寶可夢卡

運將好心載香香女回家　知道真相後崩潰了

Google地圖驚見裸女　她豪邁露乳入鏡

國中少女瘋減肥！吃「蝴蝶藥」目標瘦到27kg

前座女長髮披椅背　網氣炸：一刀剪掉

顧客要求薯條現炸　麥當勞員工怒丟熱油回鍋5秒：奧客

天皇妹也嫁平民　真子尋姑姑之路追幸福

女醫生「倒鉤保險套」痛宰性侵犯

更多熱門

相關新聞

排球正妹遭塔利班斬首　斷頭照被PO網

排球正妹遭塔利班斬首　斷頭照被PO網

阿富汗塔利班政府（Taliban）重掌政權之後，當地女性遭虐殺的消息不斷傳出。阿富汗一位青年女排新秀近日遭到塔利班斬首，照片還被上傳到推特上，教練怒將此事公諸於世。

欠債1.5萬！阿富汗母被迫賣3歲女「肉償」

欠債1.5萬！阿富汗母被迫賣3歲女「肉償」

馬拉拉發表公開信　要求塔利班讓阿富汗女孩上學

馬拉拉發表公開信　要求塔利班讓阿富汗女孩上學

阿富汗爆炸恐攻41死70傷　IS宣稱犯案

阿富汗爆炸恐攻41死70傷　IS宣稱犯案

阿富汗清真寺爆炸　至少25死32傷

阿富汗清真寺爆炸　至少25死32傷

關鍵字：

塔利班阿富汗排球斬首

讀者迴響

熱門新聞

全家吃媽媽煮的咖哩　中毒2死3命危

曾控「方媛是小三」介入她與郭富城！女星突宣布離婚

瑤瑤打BNT曝「專業穿搭」　護理師看了都認證

媽媽午睡　醒來9歲兒吊死鞦韆上

《康熙來了》郭鑫赴陸發展暴瘦：生為中國人很驕傲

婆婆衝到娘家罵人！驚覺車子房子「全媳婦買的」

江俊翰站花東公路柵欄旁低頭落淚：請別再為我加油

阮經天《艋舺》是同性戀「細節曝光」

他打開叔公保險箱發現「幾張紙」秒變百萬富豪

屏東驚傳隨機傷人1死1重傷　警逮行兇男子釐清案情

他傳SWAG片到LINE群被判刑　法官：色情片也有著作權

米砂拍AV版《魷魚遊戲》傳回南韓！網驚呆：是台灣

楊冪現身機場…瘋粉大喊「我想睡你」

即／台中25歲女「當母親面」12樓頂墜下

陳立農被出征「台獨」　緊切割辭演台片《時光機》

更多

最夯影音

更多
小妹妹唱《地球上最浪漫的一首歌》　「玩很大」7週年全員哭慘...想他♥

小妹妹唱《地球上最浪漫的一首歌》　「玩很大」7週年全員哭慘...想他♥
強震！9歲哥急喊妹妹「過來」　衝向她緊抱懷中保護...暖哭網

強震！9歲哥急喊妹妹「過來」　衝向她緊抱懷中保護...暖哭網

疑為拍美照！女子路燈當鋼管爬 下秒「整根斷成2截」竟直接走人

疑為拍美照！女子路燈當鋼管爬 下秒「整根斷成2截」竟直接走人

宋智孝金手發威「玻璃橋連過7關」腳狂抖　「機率僅0.7%」全場驚呼...Haha傻眼飆髒話

宋智孝金手發威「玻璃橋連過7關」腳狂抖　「機率僅0.7%」全場驚呼...Haha傻眼飆髒話

規模6.5強震襲來！奴才秒跳起 雙手緊抱汪安撫：沒事有我在❤

規模6.5強震襲來！奴才秒跳起 雙手緊抱汪安撫：沒事有我在❤

熱門快報

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【週年慶】毛毛商城1歲囉

【週年慶】毛毛商城1歲囉

即日起至10月底，週年慶全站滿千免運 結帳滿$1300再送寵物益生菌防蚤噴霧 立即逛！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面