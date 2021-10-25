　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

大麻可醫用也可入菜　泰國鬆綁規定盼創經濟產值

▲▼大麻。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲大麻在不少國家被歸類為毒品，但其實大麻也具有醫療效果。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

文／中央社記者呂欣憓曼谷24日專電

泰國鬆綁大麻使用規定，可用於醫療，大麻特定部位甚至可摻入食品、飲品或化妝品中，吸引有興趣的民眾嘗鮮。泰國期望建立大麻產業鏈，同時促進觀光旅遊，帶動泰國經濟發展。

位於曼谷的420 Cannibis Bar是泰國第一間將大麻摻入調味飲品的飲料店，420 Cannibis Bar的首間店隱身在在曼谷小巷弄內，嘗鮮的顧客卻絡繹不絕，中央社記者一早前往採訪時，不斷有顧客進出，還有外送員在等待。

合夥人之一的雅達（Yada Gomez）接受中央社訪問時表示，他們很早就開始申請讓大麻摻入飲料的店家，手續相當繁雜，但她和其他合夥人看到其中的商機，也相信會有很高的產值，而且市場肯定會逐漸成長。

420 Cannibis Bar的飲料單上有各式各樣以大麻為基底的調味飲品，雅達說，他們飲品含有大麻二酚（CBD），目的不是讓人High，而是偏向讓人放鬆且有治療的效果，商店開張後顧客反應非常熱烈，超乎他們的想像，因為生意太好，經營團隊很快就在曼谷開了好幾間分店。

顧客Don特別和公司同事從曼谷市郊的北欖府開車過來嘗鮮，她從網路上看到這間店的訊息，覺得很有興趣，因為現在大麻相關產品在飲品市場是個流行的話題，大家都在討論，大麻在醫學上用了很久，一些已開發國家也批准使用，她認為這對泰國經濟發展有幫助。

大麻在不少國家被歸類為毒品，但其實大麻也具有醫療效果，可以讓人放鬆，還可用在緩解暈眩、嘔吐、神經痛等症狀，泰國人傳統上有用大麻入菜的習慣，政府在2019年修改毒品法（Narcotics Act），讓泰國成為東南亞第一個合法化醫療用大麻的國家，但娛樂用的大麻依然在禁止之列。

政府部門、經過政府部門核准的私立教育機構以及獲政府核可的農民才能種植醫藥用大麻，醫用大麻可以用在研究和治療病人上，不過農民不能以個人身分申請而必須要成立社區型的企業，根據泰國政府統計，到今年3月已有超過100間社區型企業申請種植。

政府進一步在2020年底放寬醫用大麻相關規定，讓醫生、病人及傳統療法施行者也可申請種植醫用大麻，並允許醫藥產品製造商未來可以出口醫用大麻產品，希望讓泰國可以在國際醫用大麻研究領域具有競爭力。

公共衛生部也在2020年底公布將大麻特定部位從管制名單中移除，由於大麻中含有的四氫大麻酚（THC）會讓人有興奮感，大麻二酚（CBD）則會讓人有放鬆感，花和芽因有較高的四氫大麻酚（THC）含量，仍在管制名單中，放行的部分包括大麻的葉子、纖維、根部和莖部等。

隨著法規鬆綁，大麻不只限於醫療用途，泰國食品藥物管理局（Food and Drug Administration）今年2月核准大麻的合法部位可以用在飲品、烘烤產品、零食、保養品和化妝品中，並訂出含量上限，期盼為泰國經濟注入一股新的活水。

公共衛生部轄下泰國醫用大麻局（Medical Cannabis Institute）副局長帕卡克龍（Pakakrong Kwankhao）接受中央社訪問表示，一直有病人希望大麻可以合法用於醫療用途，在醫用大麻合法化之前，病人會透過地下管道購買。

帕卡克龍說，泰國其實一直有使用大麻各部位治病甚至讓大麻入菜的傳統，傳統上大麻還會和其他藥草一起使用，讓身體保持活力，因此政府思考既然有這樣的文化做支撐，為何不創造一個產業鏈，讓各方都能受惠。

不過，帕卡克龍說，即使古人也沒有每天食用大麻，因此他們會給餐廳大麻入菜的指導原則，以確保顧客的健康安全。此外，他們也和相關單位合作，訓練農民銷售、發展產品和品牌的能力，還不斷有外國人向他們表示2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情後願意造訪泰國嘗試大麻產品，因此他們認為醫用大麻合法化可以促進旅遊產業與經濟發展。

►快搶！智慧型手機竟然才3690元

ET快訊
開賓士當兵去！國防部長前腳剛走　阿兵哥洽公「4連撞」
全家吃「媽媽煮的咖哩」2死3命危　致命原因曝光
《蜘蛛人》資深女星「突中風送醫不治」
撿到「開光雞」回家跟兒貼頭睡　她傻眼：這雞正常嗎？
《康熙來了》男星赴陸發展暴瘦　熬成影帝喊：生為中國人很驕傲
快訊／三重公寓驚傳縱火自焚　男無生命跡象

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

13歲就當爸！他24歲成獸父「性侵11歲女兒」…超慘下場曝光

真子公主明出嫁！「軟飯男」爭議爆不完　傳遭岳父拒絕安排見天皇

香香女午夜攔車！好心運將免費載回家　「隔天生意爆好」他卻崩潰

大麻可醫用也可入菜　泰國鬆綁規定盼創經濟產值

晚餐約會超浪漫！Tinder妹「結帳1動作」讓他幻滅　po網反被罵爆

每年懷孕！她21歲「已是3寶媽」挨轟　挺7月大孕肚回嗆被讚爆

蘇丹軍事政變！「總理不挺」被逮捕押走　群眾包圍軍方總部爆槍響

單戀人妻遭拒！惡男「怒揮斧頭」亂刀砍死她　抱屍痛哭7小時

未來赴美打3針才可入境？　美CDC認了：考慮更新「完整接種」定義　

國中少女瘋減肥！吃「蝴蝶藥」目標瘦到27kg：腿細到絲襪寬鬆才及格

坤達.柯佳嬿同框！歐漢聲直播狂飆6千人　被「神鵰俠侶」放閃...她甜回：你還沒看膩喔！

愛犬在美容店洗澡竟被公車撞死 飼主怒控：店員不送醫院還抽菸

Uber司機停紅燈疑癲癇發作暴衝　連撞6車！騎士滑上引擎蓋重摔

土城女子遭陌生男士騎車尾隨！ 一路跟到住家樓梯間還「探頭看」

看醫生太緊張　刺刺哇哇大哭像嬰兒

規模6.5強震襲來！奴才秒跳起 雙手緊抱汪安撫：沒事有我在❤

鄭元暢曝賈靜雯「常喝茫」女兒習慣惹　自豪唱過小巨蛋..虧「妳那時...蓋好了嗎？」

女邊走邊滑手機被按喇叭爆口角 駕駛怒下車「持BB槍」恐嚇追趕

萌娃找奶水喝「狂吸吮爸爸胸部」 爹痛到表情猙獰...媽笑：體驗親餵

鄧佳華高調曝1萬5薪水交給媽　連千毅直播嗆：唷林阿嬤咧！

13歲就當爸！他24歲成獸父「性侵11歲女兒」…超慘下場曝光

真子公主明出嫁！「軟飯男」爭議爆不完　傳遭岳父拒絕安排見天皇

香香女午夜攔車！好心運將免費載回家　「隔天生意爆好」他卻崩潰

大麻可醫用也可入菜　泰國鬆綁規定盼創經濟產值

晚餐約會超浪漫！Tinder妹「結帳1動作」讓他幻滅　po網反被罵爆

每年懷孕！她21歲「已是3寶媽」挨轟　挺7月大孕肚回嗆被讚爆

蘇丹軍事政變！「總理不挺」被逮捕押走　群眾包圍軍方總部爆槍響

單戀人妻遭拒！惡男「怒揮斧頭」亂刀砍死她　抱屍痛哭7小時

未來赴美打3針才可入境？　美CDC認了：考慮更新「完整接種」定義　

國中少女瘋減肥！吃「蝴蝶藥」目標瘦到27kg：腿細到絲襪寬鬆才及格

你的工作有多毒？8大警訊秒測　常想請假、胃口差要小心了

北市府驚險奪刀畫面曝！男爭取勞動權失控　自傷手腕濺血送醫

推廣溜冰運動　市議員吳嘉和爭取中壢增設溜冰場

航空業加強副業　星宇開創自有品牌文創商品、國泰賣世界精品

楊梅新建行政園區週邊市場等建物老舊　議員李家興：市容不協調

Come!Bikeday自行車嘉年華開放報名　4路線深度體驗日月潭魅力

13歲就當爸！他24歲成獸父「性侵11歲女兒」…超慘下場曝光

買家招攬花旗內部員工沒問題！　但須確保1件事

林昶佐批朱立倫說法合中國利益　國民黨：民主回力鏢打到的膝反射

黃明志看陸YouTuber影片哭了！　洩真實心聲：精神被折磨…

母子等車突遭怪漢推落月台！　8歲童下秒遭高鐵輾過...當場慘死

國際熱門新聞

印度神童又說中！它「滿血復活」

快訊／《六人行》男星過世　享年59歲

金正恩舊照曝　美媒：不是以前那位

女醫生「倒鉤保險套」痛宰性侵犯

網紅扮《魷魚》士兵　野外解放「渾圓雪乳」

顧客要求薯條現炸　麥當勞員工怒丟熱油回鍋5秒：奧客

爸爸給手機　3童對6歲女模仿A片殺人

全家吃媽媽煮的咖哩　中毒2死3命危

網紅惡整外送員！指定「送餐到墳墓」被譙翻

警尋網紅尪　找到9遺體和整袋屍塊

麥當勞員工曝「這品項」賣最差

32歲奧運短跑名將遭槍擊身亡

送2盒炸雞到豪宅社區　外送員被逼哭

情侶婚前健檢！驚覺「2人都患隱疾」崩潰分手

更多熱門

相關新聞

南投玩很大！消費滿額週週抽10萬

南投玩很大！消費滿額週週抽10萬

隨著國內疫情降級、中央政府五倍券上路，為迎接隨之而來的旅遊熱潮，南投縣政府宣布推出全台最久、長達六個月的「南投玩很大 千千萬萬獎不完」發票登錄抽獎活動，活動期間週週抽10萬元現金、加碼抽百萬現金、住宿加抽旅遊福袋等優惠方案超有感！

男童打疫苗被採訪　獨特名字讓他瞬間爆紅

男童打疫苗被採訪　獨特名字讓他瞬間爆紅

網紅惡整外送員！指定「送餐到墳墓」被譙翻

網紅惡整外送員！指定「送餐到墳墓」被譙翻

網紅扮《魷魚》士兵　野外解放「渾圓雪乳」

網紅扮《魷魚》士兵　野外解放「渾圓雪乳」

防前妻女兒拿走食物　狠心繼母將冰箱上鎖

防前妻女兒拿走食物　狠心繼母將冰箱上鎖

關鍵字：

東南亞要聞泰國大麻醫療觀光旅遊

讀者迴響

熱門新聞

印度神童又說中！它「滿血復活」

新員工到職主動加班到半夜　隔天公司癱瘓了

鄧佳華給媽媽「孝親費金額曝」！

蕾菈親爆「跟酷炫在一起過」　穿超辣戰袍提分手！

獨／陳修將女友死前「4段音檔」曝光

吳寶春舉國旗領獎　管碧玲17字掀熱議

本土+2！雙北各1例「Ct值曝光」　境外6例自3國入境

抖10秒！今晨連2震　南部人驚：超大！先上下再左右

在丟丟妹直播抽中電視！她慘被盜刷

餐被打翻卻要付錢！呱吉怒轟...下秒愧疚了

23歲↑10:00開搶BNT　莫德納全開放

女星爆當小三「正宮痛揭對話」

蔡英文不是隊友！陳柏惟要基進派人補選

快訊／台北知名餐廳「唐宮」大火

台中街頭驚見「超辣豹紋妹」！

更多

最夯影音

更多
坤達.柯佳嬿同框！歐漢聲直播狂飆6千人　被「神鵰俠侶」放閃...她甜回：你還沒看膩喔！

坤達.柯佳嬿同框！歐漢聲直播狂飆6千人　被「神鵰俠侶」放閃...她甜回：你還沒看膩喔！
愛犬在美容店洗澡竟被公車撞死 飼主怒控：店員不送醫院還抽菸

愛犬在美容店洗澡竟被公車撞死 飼主怒控：店員不送醫院還抽菸

Uber司機停紅燈疑癲癇發作暴衝　連撞6車！騎士滑上引擎蓋重摔

Uber司機停紅燈疑癲癇發作暴衝　連撞6車！騎士滑上引擎蓋重摔

土城女子遭陌生男士騎車尾隨！ 一路跟到住家樓梯間還「探頭看」

土城女子遭陌生男士騎車尾隨！ 一路跟到住家樓梯間還「探頭看」

看醫生太緊張　刺刺哇哇大哭像嬰兒

看醫生太緊張　刺刺哇哇大哭像嬰兒

熱門快報

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【週年慶】毛毛商城1歲囉

【週年慶】毛毛商城1歲囉

即日起至10月底，週年慶全站滿千免運 結帳滿$1300再送寵物益生菌防蚤噴霧 立即逛！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面