大麻可醫用也可入菜　泰國鬆綁規定盼創經濟產值

▲大麻在不少國家被歸類為毒品，但其實大麻也具有醫療效果。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

文／中央社記者呂欣憓曼谷24日專電

泰國鬆綁大麻使用規定，可用於醫療，大麻特定部位甚至可摻入食品、飲品或化妝品中，吸引有興趣的民眾嘗鮮。泰國期望建立大麻產業鏈，同時促進觀光旅遊，帶動泰國經濟發展。

位於曼谷的420 Cannibis Bar是泰國第一間將大麻摻入調味飲品的飲料店，420 Cannibis Bar的首間店隱身在在曼谷小巷弄內，嘗鮮的顧客卻絡繹不絕，中央社記者一早前往採訪時，不斷有顧客進出，還有外送員在等待。

合夥人之一的雅達（Yada Gomez）接受中央社訪問時表示，他們很早就開始申請讓大麻摻入飲料的店家，手續相當繁雜，但她和其他合夥人看到其中的商機，也相信會有很高的產值，而且市場肯定會逐漸成長。

420 Cannibis Bar的飲料單上有各式各樣以大麻為基底的調味飲品，雅達說，他們飲品含有大麻二酚（CBD），目的不是讓人High，而是偏向讓人放鬆且有治療的效果，商店開張後顧客反應非常熱烈，超乎他們的想像，因為生意太好，經營團隊很快就在曼谷開了好幾間分店。

顧客Don特別和公司同事從曼谷市郊的北欖府開車過來嘗鮮，她從網路上看到這間店的訊息，覺得很有興趣，因為現在大麻相關產品在飲品市場是個流行的話題，大家都在討論，大麻在醫學上用了很久，一些已開發國家也批准使用，她認為這對泰國經濟發展有幫助。

大麻在不少國家被歸類為毒品，但其實大麻也具有醫療效果，可以讓人放鬆，還可用在緩解暈眩、嘔吐、神經痛等症狀，泰國人傳統上有用大麻入菜的習慣，政府在2019年修改毒品法（Narcotics Act），讓泰國成為東南亞第一個合法化醫療用大麻的國家，但娛樂用的大麻依然在禁止之列。

政府部門、經過政府部門核准的私立教育機構以及獲政府核可的農民才能種植醫藥用大麻，醫用大麻可以用在研究和治療病人上，不過農民不能以個人身分申請而必須要成立社區型的企業，根據泰國政府統計，到今年3月已有超過100間社區型企業申請種植。

政府進一步在2020年底放寬醫用大麻相關規定，讓醫生、病人及傳統療法施行者也可申請種植醫用大麻，並允許醫藥產品製造商未來可以出口醫用大麻產品，希望讓泰國可以在國際醫用大麻研究領域具有競爭力。

公共衛生部也在2020年底公布將大麻特定部位從管制名單中移除，由於大麻中含有的四氫大麻酚（THC）會讓人有興奮感，大麻二酚（CBD）則會讓人有放鬆感，花和芽因有較高的四氫大麻酚（THC）含量，仍在管制名單中，放行的部分包括大麻的葉子、纖維、根部和莖部等。

隨著法規鬆綁，大麻不只限於醫療用途，泰國食品藥物管理局（Food and Drug Administration）今年2月核准大麻的合法部位可以用在飲品、烘烤產品、零食、保養品和化妝品中，並訂出含量上限，期盼為泰國經濟注入一股新的活水。

公共衛生部轄下泰國醫用大麻局（Medical Cannabis Institute）副局長帕卡克龍（Pakakrong Kwankhao）接受中央社訪問表示，一直有病人希望大麻可以合法用於醫療用途，在醫用大麻合法化之前，病人會透過地下管道購買。

帕卡克龍說，泰國其實一直有使用大麻各部位治病甚至讓大麻入菜的傳統，傳統上大麻還會和其他藥草一起使用，讓身體保持活力，因此政府思考既然有這樣的文化做支撐，為何不創造一個產業鏈，讓各方都能受惠。

不過，帕卡克龍說，即使古人也沒有每天食用大麻，因此他們會給餐廳大麻入菜的指導原則，以確保顧客的健康安全。此外，他們也和相關單位合作，訓練農民銷售、發展產品和品牌的能力，還不斷有外國人向他們表示2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情後願意造訪泰國嘗試大麻產品，因此他們認為醫用大麻合法化可以促進旅遊產業與經濟發展。